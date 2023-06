Trwa przebudowa ulicy Bożeny w Szczecinie [GALERIA]

Wykonywane są roboty ziemne i te związane z budową nowej kanalizacji deszczowej. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Trwa kolejny etap przebudowy ulicy Bożeny w Szczecinie, która jest drogą dojazdową do Fabryki Wody. Realizowane są prace związane z budową nowej infrastruktury sieciowej.

Wykonawca robót koncentruje teraz swoją największą uwagę na odcinku od strony ulicy 1 Maja. Wykonywane są roboty ziemne i te związane z budową nowej kanalizacji deszczowej. Od strony ul. Sczanieckiej na fragmencie ulicy Bożeny zamontowane zostały już słupy oświetleniowe. Wkrótce rozpoczną się ponadto prace związane z budową muru oporowego z elementów prefabrykowanych.

Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi; budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej; wykonanie elementów stałej organizacji ruchu; wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego; budowę miejsc postojowych; zagospodarowanie zieleni. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ponad 13,5 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(K)