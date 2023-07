Od czwartku utrudnienia przy „Fabryce Wody"

Od czwartku, 27 lipca, na ulicy 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ulicą Bożeny w Szczecinie prowadzone będą prace związane budową kanalizacji deszczowej. W trakcie prowadzonych robót przejazd przez skrzyżowanie może być utrudniony.

- Ulica 1 Maja w rejonie skrzyżowania będzie zawężana do jednego pasa ruchu - informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Prosimy o zachowanie uwagi.

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego, budowę miejsc postojowych oraz zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ponad 13,5 mln zł brutto.

