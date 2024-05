Ludowcy na tropie przestępstw w Barzkowicach. Jarosław Rzepa: „Ludzie PiS kradli”

Dawid Adamski zarzuca swojemu poprzednikowi także to, że bezprawnie przez wiele lat użytkował hotelowy apartament w ośrodku należącym do ZODR - płacił 360 zł brutto, czyli 12 zł brutto za dobę, gdy normalna stawka w tym ośrodku to 90 zł za dobę. Wedle Dawida Adamskiego nieprawidłowo miały być także rozliczane delegacje. Przykład: jedna z osób z poprzedniego kierownictwa miała pobrać pieniądze za delegację do Warszawy na spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa - ale takiego spotkania nigdy nie było, chodziło o, jak przekonuje obecny dyrektor ośrodka w Barzkowicach, zrobienie sobie prywatnej wycieczki.

- Kontrola wewnętrzna wykazała szereg nieprawidłowości w naszym ośrodku - mówił w poniedziałek Dawid Adamski, obecny dyrektor ZODR. - Złożyłem w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora, jego zastępców, byłą księgową. Zarzutem jest między innymi niesłusznie przyznanie sobie premii. To doprowadziło do znacznej straty finansowej. Premie były wypłacane w sposób cykliczny przez dwa lata z pominięciem ustawy kominowej regulującej sposób i wysokość takiego wynagrodzenia. Wysokość tych premii to ponad 730 tys. zł.

Komentarze

esel 2024-05-27 23:06:13 PSL z Rzepą na czele chce teraz robić za "dziwicę orkeańską"? ZSL/PSL po '89 państwo od góry do dołu i dojazd je na cztery ręce, a teraz wychodzi poseł Rzepa i ze "świętym oburzeniem" robi sobie na "aferze" ZODR (wzorem Jońskiego i Szerby) kampanię wyborczą, bo pań Rzepa KANDYDUJE do EUROPARLAMENTU.

Radek 2024-05-27 23:06:04 Bodnar łamiacy ustawy i Konstytucję RP! Tusk ma w d ... Konstytucję , najwazniejszy akt prawny! Wojna z prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych gdy wojna u polskich granic! Tuskowi- wy tego nie widzicie? Klapki na oczach? Kraj jest demolowany na potęgę! Tu niczego ma nie byc! Polska ma być wsch landem niemiec!

do: Tom 2024-05-27 23:05:44 To, że obecny dyrektor kandydował z list PSL, do rady powiatu w Łobzie, jeszcze o niczym nie świadczy.

Mieciu 2024-05-27 23:01:56 Panie Rzepa, a powie Pan kto tam jest teraz zastępca dyrektora, wstyd po prostu, jedni kradli to teraz kolejne pijawki przyssały się do państwowej kasy, tragedia

RP 2024-05-27 21:51:44 Kiedyś poseł Hojarska zapytana przez dziennikarza , ale wy we wszystkich spółkach zaleznych od was byli wasi ludzie, na co ona a to a to jest złe , facet na chwilę zaniemówił.

Rolnik 2024-05-27 21:51:36 Przygadal kociol garnkowi...

Kwestia czasu 2024-05-27 21:48:03 Ludzie mafijki PiS już zaczynają sypać jeden na drugiego, tak działa upadająca mafią....

@Radek 2024-05-27 21:45:22 Jeżeli to nie prowokacja, to jesteś nie do uratowania... Odklejony na maxa zafiksowany chory partyjny beton . Próbuj to leczyć...

Radek 2024-05-27 20:58:39 Wszystkie tasmy obecnie ujawniane to kłamstwo! O nagraniach dotyczących PO w restauracji SOWA I PRZYJACIELE juz zapomnieliscie? O zamknieciu tysiecy firm i ogromnym bezrobociu i wyjezdzie 3 milionów Polek i Polaków za chlebem zapomnieliscie? Od 1 lipca ceny gazu i prądu o 60% w górę! Zakaz aut spalinowych, zakaz pieców na gaz! Tez zapomnieliscie?

Radek 2024-05-27 20:54:37 Plan obrony Polski Kamysza to kłamstwo przed wyborami 9 czerwca! Po wyborach wszystko odwołają! Sprowadzą śniadych kilkanascie milionów! Towary z Ukrainy i Rosji kraj zalewają! Tusk zgadza sie w lewackiej brukseli na wszystko co jest przeciw Polsce!

Radek 2024-05-27 20:51:13 Było wszystko za poprzedniego rządu budowane! Premier Morawiecki i wicepremier Kaczynski to byli premierzy! Osoby rządowe! Więc mieli przejazdy rządowe! Aleu Was tuskowych nienawisc! Nawet mi grozicie a to juz jest karalne prawnie! Za poprzedniego rządu i tego z polityką nie mam nic wspolnego! A wy mi i ludziom z nienawisci tuskowej ludziom grozicie! Teraz juz prawie 200 tys ludzi bez pracy! CPK, terminalu kontererowego nie bedzie ani kolei duzych prędkosci! Za to bedą PODWYŻKI!

Tom 2024-05-27 20:30:58 A czy teraz ośrodkiem rządzą specjaliści czy znajomi z klucza partyjnego? Standardem jest że takie stanowiska obstawiane są przez ludzi, którzy nie załapali się na stanowiska w wyborach powszechnych...

Taka prawda 2024-05-27 19:40:06 Nikt już nikogo nie przekona. Tamci mieli swoich prokuratorów i sędziów, ci mają swoich. A ludzie wierzą tym lub tamtym, komu chcą. Nikt normalny natomiast już nie uwierzy w sprawiedliwość, w bezstronny sąd. Wszystko jest polityczne i w rękach polityków, którzy się będą w kółko przerzucali, kto więcej nakradł.

@Radek 2024-05-27 19:37:49 To ty jesteś umoczony w PiS przekręty dlatego tak zaciekle ich tu codziennie bronisz, przyjdą i po ciebie... kwestia czasu

itd 2024-05-27 19:35:23 Odezwawal sie uczciwy Rzepa z ZSL/nazwa PSL zostala Przywlaszczona/Byliscie przybudowka PZPR na wsi,Jestescie z waszym ''tygryskiem'' najwiekszymi pieczeniarzami,Nadzieja ,ze Polacy przejrza na oczy i znikniecie na zawsze,

Dzieci z piaskownicy 2024-05-27 19:34:19 Jak czytam te tłumaczenia "że za PO też kradli" to przypominają mi się dzieci z piaskownicy tłukące się plastikową łopatką po głowach i zabierający sobie zabawki krzycząc że to tamci zaczęli. To pisowska Broszka krzyczała "wystarczy nie kraść", ale jak widać nikt z PiSu tych jej krzyków nie słuchał. Usłuchali tylko że "im się należało". No i kradli tłumacząc się że PO kradło. Ot, taka już polska tradycja.

@Radek 2024-05-27 19:26:47 Śmiesz hipokryto wypominać komuś "latanie samolotem"? To może tak pogadamy o "kilometrówkach pisu"? A może policzymy koszty przyjazdu całej delegacji pisowskiej na każde szumne przecinanie wstęgi w naszym ragione, nawet jak nie mieli z inwestycją nic wspólnego? Ile kosztowała wizyta Dudy wraz z całym orszakiem w filharmonii? A ile przyjazd Kaczyńskiego na otwarcie tunelu? Takich "ile" były tysiące, więc nie macie moralnego prawa wyliczać nikomu lotów czy delegacji.

Radek 2024-05-27 19:00:52 Poprzednie rządy PO , PSL to bylo niszczenie i to celowe Polski! Kasa byla dla swoich! Na haratanie w gałę, na latanie samolotami co czwartek do Gdanska z pieniedzy budzetu państwa. RZEPA, ZAMILKNIJ !! Macie łapy umoczone w zamykanie tysiecy firm w Polsce w tym szczecińskiej stoczni!

SromotnikBezwstydny 2024-05-27 19:00:23 Niejaki "ZERO" czyli minister Zbynio Ziebro "...dał im przykład, jak brać mają..." O innych albo się dowiemy, albo nie... A żyć trzeba... A na wczasy na odległych wyspach też trzeba! Jolka była, Frania była, a ja ... pod gruszą???

PO_kręcone 2024-05-27 18:35:28 i PO_parte "trzecią nogą". Oni kradli, ale się dzielili. Teraz "kosinikao-rzepy" będą kraść.PO_czekamy na pierwszego "kradzieja" z PSL-u.

Rolnik 2024-05-27 18:04:55 Ha, ha, ha, odezwali się czyści jak łza PSL-owcy. Tarzam się ze śmiechu.

@Agenci 2024-05-27 17:57:12 Albo raczej Agent "do" bo najczęściej tak się trolu podpisujesz. Skończ już swoje wypominki bo to w żaden sposób nie wybiela pisowskich bandytów. Nas nie obchodzi co było w 2010, tylko ile pisuar nakradł przez 8 lat rządów. Jakoś przez dwie kadencje nikt z pisu nie udowodnił niczego w tamtych sprawach, za to aferki pisu wychodzą jak grzyby po deszczu

antypis 2024-05-27 17:54:12 "Ludzie PiS kradli" - czy kogoś to jeszcze dziwi? PiS to (niezbyt) zorganizowana grupa przestępcza. powinna zostać zdelegalizowana i surowo osądzona. Miejsce pisowców jest w pierdlu

ryba 2024-05-27 17:38:00 ale sensacja, ludzie pis kradli. Tytuł powinien brzmieć- oni tez kradli

czytam 2024-05-27 17:29:52 "ludowcy na tropie" zastapią w TV program "Przyrodnik na tropie"? Akurat przed wyborami do EP wytropili jakieś pasożyty?

@Agenci 2024-05-27 17:29:03 Może dojdziesz do historii króla świeczka byle wybielić pisowską mafijkę??? Daruj sobie jesteś razem z nimi skończony...

Agenci 2024-05-27 17:06:59 Agenci CBA zatrzymali w marcu 2010 roku kierownika szprotawskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosława K., jednocześnie szefa PO w powiecie żagańskim. Zatrzymano także trzy inne osoby, jedną z nich była Jadwiga Z., wiceprzewodnicząca PO w powiecie żagańskim. Pozostali zatrzymani to jej syn i synowa. Mirosław K. usłyszał zarzuty dotyczące „uzależnienia przez niego wykonania czynności służbowej od uzyskania korzyści majątkowej”. Jak podała prokuratura łapówką miało być

Panie Rzepa 2024-05-27 16:25:28 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dobrze, że przynajmniej do komunii pan nie przystępuje.

Golonka 2024-05-27 16:19:16 Przetargi na gastronomię na targach śmierdzą na kilometr. Sami swoi od lat