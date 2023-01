„Uczciwa Polska” według PSL

Jak ten artykuł przeczytałem, to że śmiechu turlam się po podłodze. PSL i Uczciwa Polska. Ha, ha, ha, już lepszego sloganu dla PSL nikt nie mógłby stworzyć. Niech p. Rzepa przestanie tworzyć dziwolągi, bo wpierw parł do władzy jak nikt inny, a teraz gdy już przy korycie, to jeszcze chce więcej. Stop takim politykom.

FIGO

2023-01-05 17:43:55

Kto to powiedział o PSL-u ? Wróg , gorszy wróg , koalicjant ! Uczciwa Polska ? Dla kogo ? Jest w PSL -u kilku mądrych chłopaków jak sięgam pamięcią , ale nie należy do nich , ani tygrysek , ani pan Pawlak , a już na pewno nie pewna niewiasta pchająca się na ekran telewizji !. Co się odezwie to totalna porażka ! Ludzie za to mają z czego wybierać . I o to chodzi w demokracji . Każdemu wolno banialuki wciskać , zawsze znajdzie się ktoś, kto ten kit łyknie ! Czasami wołałbym co innego !