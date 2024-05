Kryminalni ze Stargardu wpadli na trop włamywacza

Fot. Ryszard PAKIESER

39-letni mężczyzna podejrzany o liczne kradzieże i włamania do samochodów trafił w ręce policji. Jest jej dobrze znany ze swojej przestępczej działalności.

– Jego łupem padały radia samochodowe i rowery – informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Policjanci z pionu kryminalnego stargardzkiej komendy otrzymali zgłoszenia o kradzieży z włamaniem do pojazdów, do których doszło na terenie Stargardu. Sprawdzili monitoringi, a analiza zebranych materiałów pozwoliła zatrzymać 39-letniego mieszkańca Stargardu. Mężczyzna podejrzany jest o liczne kradzieże w sklepach, kradzieże rowerów oraz włamania do pojazdów. Został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Usłyszał 9 zarzutów. Wkrótce będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.©℗

(w)