Konfederacja odkrywa karty [GALERIA]

Konfederacja Wolność i Niepodległość ogłosiła liderów swoich list do parlamentu w Szczecinie Fot. Ryszard PAKIESER

Polska socjalna, z rozdawnictwem, czy niższe podatki, ułatwienia dla przedsiębiorców, lepsza służba zdrowia i bogatsi Polacy? - taki wybór, mają zdaniem Konfederacji Polacy podczas najbliższych wyborów. W poniedziałek partia przedstawiła liderów swojej listy do parlamentu w Szczecinie.



- Pierwsze trzy miejsca zajmą Marcin Bedka, geodeta, który zgłosił się do prawyborów. Konfederacja jako jedyna daje możliwość, by człowiek zgłosił się na ochotnika do prawyborów i mógł startować z „jedynki" na liście - przedstawiał lidera listy Dariusz Olech z Konfederacji. - Wygrał prawybory organizowane w styczniu w Szczecinie.

Na kolejnym miejscu znalazła się Magdalena Sosnowska, pełnomocnik zachodniopomorskich struktur Ruchu Narodowego, lider klubu Konfederacji w Szczecinie i ekonomista, a trzecie miejsce na liście zajmie lekarz, Marcin Sowiński, członek Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polski Grzegorza Brauna.

Marcin Bedka to były radny Rady Miasta Szczecinka. Był również niezależnym kandydatem na burmistrza Szczecinka oraz kandydatem do Sejmu z ramienia Konfederacji.

- Z zawodu jestem geodetą. To specyficzny zawód: rozwiązuję problemy ludzkie - zarówno bezpośrednio, niemal jak Kargul i Pawlak na miedzy, ale także w sądzie, ponieważ jestem biegłym sądowym - opowiadał o sobie. - I takiej Polski chcemy, aby obywatele dochodzili do porozumienia, a nie spierali się. W dowolnej sprawie.

Marcin Bedka dodał także, że od ponad 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą i doskonale wie, z jakimi problemami w Polsce muszą zmierzyć się przedsiębiorcy.

- Jesteśmy w stanie zmienić Polskę na lepszą nie tylko dlatego, że jesteśmy młodzi, ale dlatego, że każdego dnia pracujemy dla Polaków i angażujemy się w ich sprawy - mówiła z kolei Magdalena Sosnowska. - Obecnie rządzących chcielibyśmy odesłać na emerytury. Jestem ekonomistką, od ponad 20 lat związaną ze szczecińskim portem. Moja specjalizacja to handel międzynarodowy i chciałabym, aby w tej dziedzinie nasz region jeszcze bardziej się rozwijał.

Liderka Klubu Konfederacji angażuje się także w ruch strzelecki. Chciałaby, aby Polacy byli w tej dziedzinie lepiej wyedukowani, mieli odpowiednią świadomość.

- Wierzę w Polskę, w której Polak jest bogaty i wolny - dodała.

Z kolei lekarz Marcin Sowiński jest za zmianą sposobu podejścia do służby zdrowia.

- Dziś finansujemy to jedno pudełko, nazywane służbą zdrowia, przez jeden podmiot: NFZ. W efekcie pacjenci długo czekają na wizytę czy efekty leczenia, z kolei medycy obciążeni są wieloma zbędnymi obowiązkami i wypełnianiem niepotrzebnych procedur - tłumaczył. - Tymczasem w innych krajach służba zdrowia oparta jest na kilku systemach czy podmiotach, które między sobą konkurują. Pieniądze idą za pacjentem, który wybiera, gdzie będzie mu najwygodniej się leczyć. Być może Polsce na początku będzie stworzyć system mieszany, czyli NFZ plus kilka konkurencyjnych podmiotów, ale to jest właściwy kierunek.

Kandydaci konfederacji dodają też, że są przeciwni podnoszenia rządowego wsparcia 500+ do kwoty 800+.

- To jest tylko i wyłącznie efekt inflacji, którą PiS sam wywołał - tłumaczy Marcin Bedka. - Jesteśmy za niższymi podatkami, za lepszym i bardziej przyjaznym systemem podatkowym. Zgadzamy się na pozostawienie 500+ do momentu, kiedy mądry system podatkowy nie sprawi, że Polacy zaczną się bogacić i zrekompensuje im te kwotę.

- Nie jesteśmy też za zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Nie chcemy nikomu wchodzić w życie - zapewniał Marcin Sowiński. - Nikomu nie chcemy narzucać zasad ani światopoglądu.

Marzeniem kandydatów Konfederacji jest, by Donald Tusk i Jarosław Kaczyński zostali odsunięci od władzy. Tłumaczą, że PiS i PO to ich zdaniem „jedno zło". Liderzy tych ugrupowań powinni zostać odsunięci w cień i wyjechać na odpoczynek czy wczasy, najlepiej razem. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI