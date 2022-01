Konfederacja na wojnie z Filharmonią Szczecińską. Zarzuca jej "segregację sanitarną"

Konfederacja kontynuuje swoją kampanię przeciwko "segregacji sanitarnej". W środę wzięła na celownik Filharmonię Szczecińską.

Konfederatom nie podoba się, że w filharmonii sprawdzane są certyfikaty covidowe.

- Jako że mamy do czynienia z samorządową instytucją kultury, to sytuacja jest skandaliczna - mówi Dawid Przywóski. - Przede wszystkim to złamanie artykułu 32 ustępu 2 konstytucji, który mówi, że nie wolno nikogo dyskryminować w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Weryfikowanie odbiorców filharmonii jest niezgodne z artykułem 9 ustępem 1 RODO, który zabrania przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych, między innymi danych dotyczących zdrowia.

Konfederacja zapowiada wysłanie do Filharmonii wniosku o udostepnienie informacji, na jakiej podstawie prawnej weryfikowany jest status zaszczepienia osób, które tam przychodzą. Według działaczy rozporządzenie rządu taką podstawą być nie może.

- Jesteśmy przekonani, że filharmonia nie udzieli żadnej sensownej odpowiedzi na nasz wniosek. Jeżeli w ciągu 14 dni filharmonia nie zaprzestanie swoich działań, to złożymy stosowny wniosek do prokuratury - zapowiada Marcel Duda.

Co na to Filharmonia Szczecińska?

- Po rozmowach z melomanami uczestniczącymi dotychczas w naszych wydarzeniach, zauważamy pozytywny odbiór działania, jakim jest sprawdzanie posiadania Unijnego Cyfrowego Zaświadczenia COVID lub też wersji papierowej. Pozwolę sobie przypomnieć, że działania filharmonii w przedmiotowym zakresie opierają się jedynie na zasadzie dobrowolnego okazania dokumentu, a nie jego rzeczywistej weryfikacji - wyjaśnia Dorota Serwa, dyrektor FSZ.

Dyrektor powołuje się także na rządowe rozporządzenie z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z wyszczególnionymi paragrafami.

To paragraf 20 regulujący funkcjonowanie podmiotów działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.

I jeszcze paragraf 26a. Brzmi on tak: "Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2021 r.".

Zasady bezpieczeństwa dla uczestników wydarzeń w filharmonii reguluje także dokument wewnętrzny dostępny na stronie internetowej instytucji. Został on udostępniony również w formie papierowej przy wejściu do budynku od ulicy Małopolskiej. ©℗

