Konfederacja podejrzliwa wobec jodku potasu

Działacze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna mają pytania w sprawie tabletek z jodkiem potasu, które rozprowadził po polskich gminach rząd. Władze zrobiły to, gdy trwały walki w pobliżu elektrowni atomowej na ukraińskim Zaporożu.

- Składamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej - mówił Marcin Sowiński z Konfederacji podczas konferencji przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło akcję rozdawania jodku potasu. Tam, gdzie mieszkam, sołtys już takie tabletki dostał. Z drugiej strony dyrektor Państwowej Komisji Atomistyki zapewnia, że nie ma zagrożenia dla kogokolwiek w Polsce, nawet gdyby doszło do awarii elektrowni na Zaporożu.

Ewa Marcinkowska mówiła, że tabletka, która została rozprowadzona przez rząd, to lek na receptę, ale nie znalazł się on na liście Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a to jest wymagana dla każdego leku. Według niej nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej minister zdrowia dopuścił tabletkę do obiegu.

- Zwracamy się o udostępnienie dla szerokiej publiczności szczegółowego planu postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego - dodawał M. Sowiński.

To jedno z zagadnień. Pytań Konfederacji do wojewody jest dwadzieścia. Na przykład: "Czy punkty dystrybucyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego są aptekami?".

We wrześniu MSWiA zakomunikowało: "W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów". ©℗

