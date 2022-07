Poseł Konfederacji w goleniowskim magistracie. Braun: „To wszystko jest groteska!”

W poniedziałek około godz. 14 poseł Grzegorz Braun odwiedził goleniowski Urząd Gminy i Miasta. Cel wizyty – interwencja poselska. Przyczyna? Nieznana, bo pan poseł do końca nie wyjawił, w jakiej sprawie interweniuje.

Można się jedynie domyślać, że wizyta była związana z dużą flagą ukraińską, wywieszoną przez burmistrza Roberta Krupowicza 24 lutego br., w dniu ataku Rosji na Ukrainę. Wnioskować tak można z faktu, że wejście do urzędu odbyło się zaraz po publicznym wystąpieniu Brauna przed budynkiem, poświęconym właśnie owej fladze. Lokalni działacze Konfederacji prawie od początku domagają się jej usunięcia, dopatrując się w niej symbolu „ukrainizacji Polski”.

Poseł w sekretariacie goleniowskiego magistratu

Poseł Grzegorz Braun w otoczeniu kilkunastu działaczy i sympatyków Konfederacji wszedł do budynku UGiM i zażądał zaprowadzenia do gabinetu burmistrza. Wyjaśnienia urzędników, że w poniedziałek burmistrz jest nieobecny w pracy nie miały dla posła znaczenia, domagał się bowiem nie widzenia z burmistrzem, ale wejścia do jego gabinetu i do sekretariatu urzędu. Po wejściu do sekretariatu zażądał wskazania gabinetu burmistrza. Sekretarz gminy wskazał właściwe drzwi informując, że gabinet jest zamknięty, a klucze do niego ma burmistrz. Poseł Braun sprawdził to, po czym wszedł do gabinetu wiceburmistrza Tomasza Banacha. Banach tego dnia był wprawdzie na urlopie, ale przyjechał do urzędu złożyć kilka podpisów na wymagających tego dokumentach. Odkrycie, że wiceburmistrz jest w urzędzie wywołało dużą radość wśród osób towarzyszących Braunowi, a sam poseł zaczął domagać się od wiceburmistrza, by ten otworzył gabinet szefa. Banach odparł, że nie ma kluczy do burmistrzowskiego pokoju i nie może spełnić życzenia posła. W tym momencie poseł Braun wziął należący do Banacha pęk kluczy i próbował nimi otworzyć gabinet Roberta Krupowicza, ignorując zdecydowane protesty wiceburmistrza. Zaprosił też do gabinetu Banacha towarzyszące mu kilkanaście osób, wszyscy wygodnie rozsiedli się na krzesłach i fotelach obserwując rozwój wydarzeń.

Grzegorz Braun wezwał policję

W pewnej chwili poseł Braun powiedział, że czuje się zagrożony i polecił wezwanie patrolu policji, by ta stanowiła asystę dla jego „czynności kontrolnych”. Przyjechało czworo policjantów, którzy po zapoznaniu się z sytuacją kategorycznie odmówili udziału w próbie siłowego wejścia do gabinetu burmistrza. Ktoś wezwał straż pożarną – ta również odmówiła udziału w „poselskiej kontroli” gabinetu. Przyjechała też karetka pogotowia, stała na sygnale przed budynkiem urzędu. W końcu zjawił się wezwany podinspektor Krzysztof Maćczak, naczelnik Wydziału Prewencji KP Policji w Goleniowie. On również stwierdził jedynie, że nie doszło do żadnego naruszenia porządku publicznego przez pracowników UGiM i odmówił wspierania posła w ewentualnych dalszych działaniach.

Dalszego ciągu jednak już nie było, bowiem zbliżała się godzina publicznego wystąpienia w Goleniowie posła Janusza Korwin-Mikkego, w którym poseł i całe towarzyszące mu grono mieli uczestniczyć. Wychodząc, poseł Braun zapowiedział, że zawiadomi organa ścigania o „kłamstwach i sabotażu”, jakiego rzekomo dopuścili się pracownicy goleniowskiego magistratu, przede wszystkim sekretarz gminy oraz pracownice sekretariatu, którzy mówili, że w poniedziałek nie ma w pracy ani burmistrza, ani jego zastępców, a przecież w swoim gabinecie był wiceburmistrz Tomasz Banach! Co z tego, że na urlopie, ale był…Do końca poseł Braun nie powiedział, w jakim celu stara się wejść do gabinetu burmistrza i jaki jest powód „poselskiej interwencji”. Można jedynie się domyślać, że chodziło o usunięcie ukraińskiej flagi, bo o cóż innego? Flaga, spontanicznie wywieszona przez burmistrza w dniu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej nadal jednak wisi i nic nie wskazuje, by miała zniknąć. Całe zdarzenie było filmowane przez osoby towarzyszące posłowi Konfederacji.

Wiceburmistrz Tomasz Banach nie chce komentować incydentu z „poselską interwencją”, by nie dolewać oliwy do ognia. Uważa jednak, że widział próbę włamania do gabinetu burmistrza, stanowczo odrzuca oskarżenia o kłamstwa i sabotaż, a w działaniach posła widzi przekroczenie przysługujących mu uprawnień.

Cezary Martyniuk