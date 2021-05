Konfederacja chce Ronda Jej Cesarskiej Mości Sadako Kujo zamiast Praw Kobiet

Konfederacja chce, aby powstające na ul. Energetyków w Szczecinie rondo stało się "Rondem Jej Cesarskiej Mości Sadako Kujo”. Sadako Kujo to cesarzowa Japonii, która ratowała polskie sieroty. Pomysł Konfederacji jest kontrpropozycją dla idei Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, którego aktywistki przekonują, że na ul. Energetyków powinniśmy mieć "Rondo Praw Kobiet".

- Sadako Kujo jeszcze nigdzie w Polsce nie została uhonorowana ani ulicą ani tablicą pamiątkową, a jest to kobieta, której Polska bardzo wiele zawdzięcza - wyjaśnia Marcel Duda, działacz Konfederacji i lider partii KORWiN w województwie zachodniopomorskim. - W czasach zawieruchy rewolucji bolszewickiej w Rosji przyczyniła się do uratowania kilkuset polskich sierot, które błąkały się po wschodnich terenach tego kraju. Dzięki niej sieroty ewakuowano do Japonii. To była odpowiedź na apel Anny Bielkiewcz, córki zesłańców, która założyła Polski Komitet Ratunkowy Dzieci z Dalekiego Wschodu. Są historie opowiadające o tym, że cesarzowa odwiedzała sierociniec i łamiąc etykietę pozwalała im do siebie podchodzić. Potem te dzieci, przez Stany Zjednoczone, wróciły do Polski.

Alternatywa dla idei "Ronda Praw Kobiet"

Duda podkreśla, że ten pomysł ma być alternatywą dla idei "Ronda Praw Kobiet". Według niego prawa kobiet dla Strajku Kobiet oznaczają przede wszystkim jedno prawo - do aborcji. Dlatego, wyjaśnia, zamiast prawa do aborcji lepiej uhonorować konkretną kobietę, o niezaprzeczalnych zasługach dla polskiego narodu.

- Cesarzowa Japonii przyczynia się do ratowania polskich sierot: przecież to jest historia niezwykła! Powinna być jak najszerzej znana - dodaje działacz Konfederacji. - Pamiętajmy, że ta bezinteresowna pomoc została udzielona w czasie, gdy państwo polskie dopiero się odradzało po 123 latach niebytu, a wielu Japończyków nie wiedziało o Polsce nic.

- Jej Cesarska Mość Sadako Kujo pokazuje pozytywną stronę feminizmu - walkę o życie i sprawiedliwość, a nie przywileje - dodaje Krzysztof Rynkiewcz z KORWiNA. - W dodatku cesarzowa w 1939 roku otwarcie zaprotestowała przeciwko udziałowi Japonii w II Wojnie Światowej.

Konfederacja złoży swoją propozycję w Urzędzie Miasta.

Petycja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Od kilku dni jest już tam stosowna petycja przygotowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, który wsparła Dominika Jackowski, radna z klubu Platformy Obywatelskiej. Dla feministek wpisanie w miejską przestrzeń hasła praw kobiet ma być hołdem dla kilku pokoleń atywistek, który walczyły o równość między płciami i przeciwstawiały się dyskryminacji. A także przypomnieniem, że te prawa mogą być ograniczone. Takim ograniczeniem jest, w oczach feministek i wielu kobiet, które protestowały na ulicach polskich miast, ubiegłoroczny wyrok Trybunały Konstytucyjnego zaostrzający przepisy antyaborcyjne. ©℗

