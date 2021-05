Konfederacja: Unia Europejska odbiera nam suwerenność

Z Marcelem DUDĄ z Konfederacji, prezesem regionu zachodniopomorskiego partii KORWiN, rozmawia Alan SASINOWSKI

- Konfederacja zagłosowała przeciwko przetransferowaniu do Polski środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Dlaczego przeciwstawiacie się nowemu „planowi Marshalla" i polskiej racji stanu?

- Dlatego że jest to odbieranie Polsce suwerenności finansowej. Unia Europejska będzie mogła decydować o zadłużeniu państw członkowskich bez pytania ich o zdanie. Nie zgadzamy się na to. Ten dług kiedyś trzeba będzie spłacić, a Polacy powinni mieć możliwość samodzielnego decydowania o tym, czy ich kraj ma się zadłużać, czy nie. To pierwsza rzecz. Druga: doszło do złamania prawa. Zgodnie z artykułem 90 konstytucji przekazanie kompetencji do organów międzynarodowych może odbyć się tylko po głosowaniu większością 2/3 głosów. Przegłosowanie Krajowego Planu Odbudowy zwykłą większością było niezgodne z prawem. Zbieramy podpisy, aby osoby odpowiedzialne za to stanęły przed Trybunałem Stanu. Poza tym na naszych oczach zawiązała się nowa koalicja PiS-u i lewicy. Nas to nie dziwi. Program

...