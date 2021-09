Konfederaci z wizytą w biurze posła PiS Michała Jacha. Zapowiadają protest w Stargardzie

- To jest niezgodne z Konstytucją, to narusza naszą wolność - mówi Anna Rzepecka z klubu Konfederacja Stargard.

- Wyrażamy swoją dezaprobatę i sprzeciwiamy się kolejnemu bezprawiu, który chce wprowadzić rząd – mówi Iwona Wawruszczak , liderka tego ugrupowania w Stargardzie. – Ten projekt zarejestrowany pod nr 1449 przewiduje kolejne ograniczenia naszej wolności. Da on szereg uprawnień sanepidom. Planowane jest stworzenie coś na wzór policji sanitarnej. Będzie miała możliwość kierowania na 30 - dniową kwarantannę w izolatorium. Przewidywane są też lokalne lockdowny, ograniczenia działalności niektórych branż, a osoby nieszczepione będą miały ograniczony dostęp do niektórych placówek. A przecież szczepienia nie są obowiązkowe.

Liderzy stargardzkiego klubu Konfederacja Stargard złożyli w poniedziałek w biurze posła PiS pismo wzywające go, by głosował przeciwko ustawie nr 1449, zwanej ostatnią prostą. Na środę zapowiadają protest w tej sprawie.

Komentarze

fefs 2021-09-14 16:24:25 @Max: Ciekawi mnie jedynie czy Ty i ci zaciekli propagatorzy byli by w stanie spojrzeć w oczy tym z listy w raporcie na stronie pzh(kropka)gov(kropka)pl - polecam np "Niepożądane Odczyny Poszczepienne po szczepionkach przeciw COVID–19 w Polsce Raport za okres do 15.08.2021" - fajnie się gada do puki nie trafi na Ciebie lub na kogoś z rodziny - nie? Myślę, że raport nie obejmuje wszystkich przypadków. Pewnie wiele jest jak zwykle nie zgłoszonych.

@Max 2021-09-14 16:19:33 Fantastyczna logika! Ja się zaszczepiłem, to Ty też musisz się zaszczepić, żeby mnie zaszczepionego nie zarazić?! Q.. ale jak Ty to wymyśliłeś? Zwolennicy szczepień jakoś dziwacznie sami zaprzeczają sobie i nie wierzą w działanie szczepionki. To chyba jakiś wynik paraliżującego logiczne myślenie lęku! Jesteś zwolennikiem szczepień, wierzysz w działanie tych szczepionek to się zaszczep i już jesteś "bezpieczny"!

@ @@Max 2021-09-14 15:41:57 Niegdyś nauka dążyła do poznania prawdy. Dziś jest mieszaniną polityki, poprawności politycznej, interesów i grantów. Rozumiesz różnicę? Jest taka sama jak między szczepionką na chorobę Heinego-Medina, a szczepionką na świńską grypę czy koronę.

@-> @@Max 2021-09-14 15:32:44 Szczepiłeś się DOBROWOLNIE i tego się trzymajmy. Dzieci szczepiono już w starożytności, ale dopiero ósmego dnia po narodzeniu, nigdy w dzień św. Szczepana czyli dzień po. Wirusa Korono-Bambusa ani Korono-Grypy nikt nie zwalczy bo one terminują w ciałach nosicieli. Szczepionki na polio w postaci genetycznego preparatu nukleinowego sparaliżowałyby całą populację. Alkohol szkodzi zdrowiu i nikt nie może zmuszać do jego wypicia, nawet jeżeli to nie jest metanol. Zastrzyki wymagają dobrowolnej zgody.

Rob 2021-09-14 15:28:08 A już miałem nadzieję, że protestują przeciwko utrwalaczom władzy ludowej, którzy zajmują intratne stołki w wolnej Polsce !

@@Max 2021-09-14 14:26:08 Jest wiedzą powszechną, że głupota ryje mózg. Przed laty rodzice drżeli bo panowała polio. Po podwórku chodził chłopiec dotknięty tą chorobą. Upłynęło kilka lat. Nikt już nie obawia się tego wirusa. Jest powszechny w dalekiej Azji. Zaszczepieni rozsiewają wirusa, niektórzy głupoty kompletnej. Po szczepieniach nie zachorowałem na nic co można było przywieźć z rejsu do Azji, Afryki. Szczepienia zahamowały epidemię ospy we Wrocławiu która przywiózł niejaki Pan Bonifacy J.

Policja genetyczna 2021-09-14 14:16:22 Policja genetyczna zmusi do eutanazji. Kilka psów zagoni stado owiec do zagrody. Takie maja metody.

@Max 2021-09-14 13:42:46 Ale jakich innych? Zaszczepionych? Poza tym nie jest już wiedzą tajemną, tylko powszechnie dostępną, że zaszczepieni obficie transmitują wirusa. Postaraj przestać się bać i uruchom na powrót swój do tej pory sparaliżowany rozum. To najlepsze rozwiązanie na wszelkie zagrożenia.

dziwne 2021-09-14 13:37:57 Dlaczego ci ludzie nie mają masek na twarzach, skoro przyszli do biura poselskiego? Nie znają obowiązujących przepisów sanitarnych?

Max 2021-09-14 13:21:49 A nie zaszczepienie sie i zarazanie innych narazajac ich na smierc to nie jest ograniczanie wolnosci?

nie dam się nabrać 2021-09-14 12:51:00 oni działają razem ręka w rękę.

Brawo Konfederacja! 2021-09-14 12:48:28 Dobrze, że chociaż jedni dostrzegają postępujący powrót niewolnictwa i przed tym protestują. A co z pozostałymi 449 wybrańcami narodu? Im to nie przeszkadza? Ich wyborcom też nie? Wolność to zbyt duże obciążenie dla was?