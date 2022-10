Kolejny wyrok dla szczecińskiego patoyoutubera

Kolejny wyrok dla Łukasza W. Patoyoutuber znany jako „Kamerzysta" został skazany za uszkodzenie ciała. Łukasz W. miał dopuścić się tego czynu „publicznie" i „bez powodu". W styczniu 2020 r. pobił 66-latka, który w sklepie sprzeciwił się filmowaniu m.in. ekspedientek, na co one nie wyrażały zgody. Kilka miesięcy później mężczyzna zmarł, choć nie wiadomo, czy miało to związek z pobiciem.

Łukasz W. został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności - ma co miesiąc wykonywać przez 30 godzin prace kontrolowane społeczne. Ponadto została na niego nałożona nawiązka w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz wdowy.

Wcześniej „Kamerzysta" był już skazany za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków. To jednak nie koniec jego problemów z prawem. Jeszcze w tym roku po raz kolejny rozpocznie się głośny proces, w którym wspólnie z Wiolettą K. i Adrianem S. odpowiadają za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. W sieci opublikowali kontrowersyjny film, w którym poniżają niepełnosprawnego chłopaka. Kazali mu m.in. wykonywać upokarzające zadania za pieniądze, miał on np. zjeść kocie odchody. Proces rozpocznie się od nowa z powodu choroby sędzi. ©℗

(t)