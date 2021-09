„Kamerzysta" pozostanie za kratkami. Nawet 100 tysięcy zł nie pomoże

W ostatnich dniach ważyły się losy aresztu tymczasowego wobec Łukasza W. - patoyoutubera, który w sieci publikował filmiki. Jeden z nich przyniósł mu zarzut „psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na jej stan psychiczny". Jako jedyny z trójki oskarżonych w procesie, nadal pozostanie za kratkami.

Proces „Kamerzysty", „Wioli" oraz „Dredziarza" toczy się przed szczecińskim Sądem Rejonowym Prawobrzeże i Zachód z wyłączeniem jawności. Tylko Łukasz W. do sądu jest konwojowany z aresztu. Pozostali oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy. Obrońcy wnieśli o uchylenie aresztu tymczasowego także wobec głównego oskarżonego, który ma już na koncie wyrok za kierowanie samochodem pod wpływem narkotyków.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek obrony, uzależniając uchylenie aresztu tymczasowego wobec Łukasza W. od wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych. Od tego postanowienia zażalenie złożył prokurator. Jak się okazuje, skuteczne.

- Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił zażalenie prokuratury - informuje sędzia Michał Tomala, rzecznik prasowy SO w Szczecinie. - W ocenie sądu II instancji, jedynie areszt tymczasowy zabezpieczy prawidłowy tok postępowania sądowego, w którym kluczowe będzie przesłuchanie pokrzywdzonego. Zdaniem Sądu, oskarżony przebywając na wolności mógłby wpływać bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób na postawę świadka, aby skłonić go do złożenia zeznań określonej treści, a dla siebie korzystnych.Oskarżonemu grozi za zarzucony czyn surowa kara: pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat.

Orzeczenie Sądu Okręgowego jest prawomocne. ©℗

(an)