Sąd uchylił areszt wobec „Kamerzysty"

nadzwyczajna kasta

2021-10-01 17:00:56

przecież on ma forsę i dziwne żeby musiał siedzieć.Dla sądu ludzie bogaci powinni być bezkarni i właśnie tak się dzieje .Sąd dał szansę podejrzanemu by mógł tak zamataczyć by to ofiara była winna,co się niedługo stanie.Klasyka.Ofiara jest biedna i to ona bezie winna tego co się stało.