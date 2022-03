Kolejne miejsca dla uciekających z Ukrainy w Szczecińskim Domu Sportu

Kolejne miejsca tymczasowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy powstały na terenie Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej. Miasto uruchomiło je na prośbę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– W hali SDS jest 150 miejsc, już w pierwszą noc zajętych było 120 – mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prasowy prezydenta Szczecina. – Teraz (w czwartek o godz. 11) przebywa tam 85 osób. Ta liczba się cały czas zmienia. Ale zaznaczam, że decyzję o umieszczeniu tutaj uchodźców za każdym razem podejmują służby wojewody.

Na miejscu, w hali SDS, uchodźcy mają zapewnione miejsca do spania i dostęp do sanitariatów. Jest też kącik z gorącą wodą i herbatą, organizowane jest wyżywienie (tutaj z pomocą przychodzą m.in. miejskie placówki opieki). Rzecznik prezydenta Szczecina zaznacza, że miasto może liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 40 złotych na osobę – to na całodzienne utrzymanie (zakwaterowanie i wyżywienie).

– Ale staramy się, żeby uchodźcy czuli się tutaj jak najbardziej komfortowo – zaznacza Łukasz Kolasa.

Pomocy w zakwaterowaniu na terenie Szczecina uchodźcy z Ukrainy powinni szukać w Punkcie Recepcyjnym przy al. Piastów 40A.

Miasto zaś cały czas prosi o zgłaszanie się osób, które mogą udostępnić własne lokum. Chodzi o zakwaterowanie na okres co najmniej kilku miesięcy. Na swojej stronie internetowej udostępnia stosowny formularz zgłoszenia.

(sag)