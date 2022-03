Ekspresowe tempo. Darmowy transport dla uchodźców

Tak ekspresowego tempa w historii lokalnego samorządu chyba jeszcze nie było. To także kolejny dowód na to, że w sytuacjach kryzysowych lokalni politycy potrafią mówić jednym głosem i współpracować ponad podziałami.

Przed godz. 13 szczecińscy radni przyjęli w środę uchwałę w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na liniach organizowanych przez gminę Szczecin. To kolejna forma wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli się 24 lutego lub później. Zgodnie z procedurą uchwała musi przeważnie jednak zaczekać na zatwierdzenie przez wojewodę i publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

- Proszę, by tym wyjątkowym przypadku Uchwała została podpisana i przekazana jeszcze dziś do Urzędu Wojewody - apelował podczas sesji Marcin Pawlicki, szef klubu PiS w Szczecińskiej Radzie Miasta.

- Zapewniam, że tak się stanie - potwierdziła Renata Łażewska, przewodnicząca RM.

Dokument faktycznie został podpisany i przekazany do publikacji. W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pojawił się o godz. 16.47. To oznacza, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską w dniu 24 lutego lub później, na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie, będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie do 30 września. ©℗

