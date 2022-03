Ruszyło Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie. Przychodzą po informacje i wsparcie

W środę (9 marca) ruszyło Centrum Pomocy „Szczecin Ukrainie”. Można w nim uzyskać kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych, usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy, edukacji, ochrony zdrowia.

Centrum funkcjonuje w budynku przy ul. Skłodowskiej–Curie 4 w Szczecinie. Znajdują się w nim punkty obsługiwane m.in. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Miasta. Działają tu także wolontariusze organizacji pozarządowych i przedstawiciele innych instytucji. Dzięki temu Ukraińcy otrzymają tam m.in. informacje o punktach opieki nad dziećmi, pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły i przedszkola, zostaną skierowani do odpowiedniego punktu medycznego oraz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc prawną.

- Na miejscu dyżuruje psycholog oferujący swoje wsparcie oraz Konsul Honorowy Ukrainy, jest też kawiarenka internetowa i świetlica dla dzieci - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Będą również dostępne aktualne oferty pracy i specjaliści z tego obszaru. Zakres działań Centrum będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb uchodźców oraz zapisów specustawy. Informacje zgromadzone podczas spotkań z Ukraińcami pozwolą również zdiagnozować ich realne potrzeby, co będzie punktem wyjścia do podejmowania dalszych kroków.

Aktualne informacje w swoim języku obywatele Ukrainy znajdą też na stronie: www.szczecinukrainie.szczecin.eu

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, nadal prowadzony jest nabór zgłoszeń od osób, które mają możliwość udostępnienia lokum na ten cel. Chodzi przede wszystkim o zakwaterowanie na okres co najmniej kilku miesięcy.

Urząd przypomina też, że uchodźcy z Ukrainy, którzy nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinni udać się do Punktu Recepcyjnego, adres: al. Piastów 40A, Szczecin, tel.: +48 696 03 11 80. Tam uzyskają informacje na temat pobytu w Polsce, zostaną skierowani do miejsca tymczasowego zakwaterowania, otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

(sag)