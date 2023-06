Katastrofa ekologiczna w Kołobrzegu. Znikający kanał [FILM]

Konferencja odbyła się na dnie kanału. Fot. Artur BAKAJ

We wtorek w Kołobrzegu odbyła się konferencja prasowa starosty Tomasza Tamborskiego i przedstawicieli Stowarzyszenia Wędkarskiego „Karaś”. Spotkanie z dziennikarzami miało miejsce na Kanale Drzewnym, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Dno tętniącego jeszcze kilkanaście lat temu życiem cieku jest niemal całkowicie suche. Powodem braku wody jest według ekspertów oddalona o kilkanaście metrów łacha, jaka powstała z niesionego nurtem Parsęty mułu. W jej sprawie starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski interweniował w Wodach Polskich już niejednokrotnie. Mimo to piaszczysta wyspa nie została do dziś usunięta, co powoduje dalszą degradację środowiska.

- Ta łacha się powiększa, czego skutkiem jest całkowite zablokowanie tego kanału. Doszło do zamachu na ekologię – mówił we wtorek starosta kołobrzeski podkreślając, że nie należy zajmować się ustalaniem tego, kto zawinił, ale trzeba zająć się naprawianiem szkody i doprowadzaniem sytuacji do normalności.

Kołobrzescy ekolodzy ze Stowarzyszenia Wędkarskiego „Karaś” uważają, że system wodny Kanału Drzewnego został zaniedbany, co doprowadziło do aktualnego stanu. Nie ma tam już ryb, w tym minoga morskiego, który wpływał do niego na tarło. Pasjonaci z „Karasia” podkreślają przy tym, że mimo niemal zerowego poziomu wody nie są otwierane istniejące zastawki na Parsęcie, które mogłyby przy prawidłowej eksploatacji zasilać koryto w wodę. Są one w złym stanie technicznym, a do tego zarośnięte.

Jaka – zdaniem organizatorów spotkania – jest metoda na uratowanie Kanału Drzewnego? Według nich to rzetelne i właściwe potraktowanie problemu przez decydentów z Wód Polskich. Twierdzą, że już kilka lat temu powinni oni wszcząć postępowanie zmierzające do usunięcia łachy na Parsęcie i doprowadzić do udrożnienia dotkniętego lokalną katastrofą ekologiczną kanału.©℗

