Bańki lecą do nieba

Fot. Artur BAKAJ

Przez miejscowości województwa zachodniopomorskiego przetacza się ogólnopolski Festiwal Baniek Mydlanych. To mieniąca się kolorami impreza, w czasie której główną rolę odgrywają wspomniane bańki. Bez względu na to czy duże, czy też całkiem malutkie, wszystkie chcą dolecieć do nieba. Licznie zgromadzona w festiwalowej strefie publiczność dopinguje każdej z nich, aby tak właśnie się stało. Mydlane bańki ostatnio zagościły na łące przy kołobrzeskiej Marinie Solnej. Wcześniej podziwiać je można było także w Świdwinie, Świnoujściu, Choszcznie, Szczecinku i Koszalinie. Wkrótce pojawią się w Wałczu. ©℗

(pw)