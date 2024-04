Już wiadomo kto wybuduje obwodnicę Wałcza

Oddana w 2020 r. obwodnica nie wyprowadziła całego ruchu tranzytowego z Wałcza. Fot. GDDKiA

Po analizie i ocenie ofert w przetargu na budowę obwodnicy Wałcza (w ciągu DK22) za najkorzystniejszą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała tę złożoną przez firmę PORR. Zaproponowana przez nią cena to 175,64 mln zł.

Pozostali oferenci mają teraz 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Nowa trasa powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic, a jej realizacja została zaplanowana w latach 2024-2028.

Przetarg na realizację obwodnicy GDDKiA ogłosiła w grudniu ubiegłego roku. Kryteriami oceny ofert była: cena (55 proc.), przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.), przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe (10 proc.) i zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego (5 proc).

- Zgodnie z zakładanymi terminami w tym roku planowane jest podpisanie umowy - informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że stanie się to w roku 2025, co pozwoli rozpocząć roboty, na które założono 22 miesiące. Z czasu realizacji wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2028 r.

Wałcz od końca 2020 roku posiada obwodnicę w ciągu drogi S10. Przez miasto przebiega również DK22 i dopiero budowa obwodnicy w ciągu tej ostatniej drogi pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się po drogach krajowych.

- Uwarunkowania terenowe związane głównie z lokalizacją wokół Wałcza licznych jezior powodowały, że przebieg obwodnicy mógł być poprowadzony tylko po wschodniej stronie miasta. Nowa trasa ominie również położoną na południowy zachód od Wałcza miejscowość Strączno. W ramach inwestycji powstanie nowy węzeł na obwodnicy w ciągu S10, do którego włączy się obwodnica w ciągu DK22 - wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk.

Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Na trasie powstaną dwa mosty, przejazd dla rowerzystów pod drogą, wiadukt na linią kolejową oraz wiadukt nad drogą S10 w ramach nowego węzła drogowego. Zaplanowano również budowę sześciu rond z drogami powiatowymi, gminnymi i drogą wojewódzką.

(k)