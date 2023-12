Ho ho ho! Jadą Mikołaje na rowerach! [GALERIA, FILM]

Fot. Anna Gniazdowska

Ponad dwadzieścia osób w strojach Mikołaja przejechało w środę 6 grudnia przez centrum Szczecina. Nie zraził ich śnieg, choć z powodu trudnej aury nieco skrócili trasę.

To już mikołajkowa tradycja Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus. Tym razem z placu Solidarności pojechali na Jasne Błonia i z powrotem. Wszystko po to, by wspólnie cieszyć się magiczną atmosferą świąt!

(K)

Film Anna Gniazdowska