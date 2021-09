„Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Akcja edukacyjna KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wznawia ogólnopolską akcję edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. W poprzednich edycjach akcji zorganizowano ponad 1,6 tys. spotkań w szkołach. Wzięło w nich udział prawie 110 tys. osób. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

– Akcja „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” jest dobrym i potrzebnym działaniem profilaktycznym. Edukacja młodych ludzi to bardzo ważne zadanie, a nielegalny hazard to problem nie tylko dla naszej służby, która go zwalcza. Dotyczy on przede wszystkim ludzi uzależnionych, ich rodziny i przyjaciół. Naszą akcją chcemy pokazać, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się udział w grach hazardowych i przed nimi przestrzec – podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Akcję honorowym patronatem objął Minister Edukacji i Nauki. Jej założenia wpisują się w działania MEiN w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów i wzmocnienia profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

W trakcie dwóch poprzednich edycji odbyło się 1660 spotkań w szkołach w całej Polsce. Uczestniczyło w nich blisko 110 tys. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów i rodziców. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wysoko oceniali inicjatywę i poziom zajęć.

Cel aktualnej edycji i jej odbiorcy

Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na takie kwestie, jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży. Chcemy też pokazać z jakim ryzykiem wiąże się rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych.

Akcja jest skierowana do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej odbiorcami są także rodzice i nauczyciele.

Hazard jest szczególnie niebezpieczny dla młodych

Nieświadomi zagrożenia młodzi ludzie traktują hazard w sieci jako niewinną formę rozrywki.

Organizatorzy nielegalnych kasyn internetowych często oferują nowym graczom możliwość grania za darmo, aby w efekcie uzależnić od gry za pieniądze. Częstym zjawiskiem jest również oferowanie nagród w postaci wirtualnych żetonów. Gracze mogą posługiwać się nimi podczas kolejnych gier. Witryny internetowe oferują ruletkę i pokera, a kolorowa grafika z realistycznym dźwiękiem i obrazem są bardzo atrakcyjne dla młodych osób.

Nie bez znaczenia pozostają też emocje gracza związane z rywalizacją. To wszystko sprawia, że hazard online, nawet bez pieniędzy, jest wciągający i ekscytujący.

Jak wziąć udział w akcji „HAZARD? Nie daj się wciągnąć!”

Każda zainteresowana szkoła może zgłosić swój udział w akcji, wysyłając e-maila na adres koordynatora ze swojego województwa. Więcej informacji i kontakt do koordynatorów znajdują się na stronie gov.pl/web/kas/hazard-nie-daj-sie-wciagnac-akcja-edukacyjna.

***

Jak informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, hazard niemal we wszystkich państwach na świecie podlega regulacji prawnej. Dzieje się tak ze względów społecznych, w tym realnego zagrożenia uzależnieniem od hazardu. Również w Polsce urządzanie i prowadzenie gier hazardowych jest regulowane i nadzorowane przez państwo, a podstawowym aktem prawa jest ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie, która wprowadziła warunki i ograniczenia dotyczące tej działalności. Zgodnie z nimi wstęp do ośrodków gier i punktów przyjmowania zakładów wzajemnych oraz udział w grach hazardowych jest dozwolony wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

