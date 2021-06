Nielegalny hazard. Dwa punkty mniej.

W Szczecinie zamknięto kolejne dwa nielegalne salony gier hazardowych. Zostały zlikwidowane przez funkcjonariuszy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Oba lokale oferujące nielegalny hazard znajdowały się w ścisłym centrum miasta. Były otwarte wyłącznie dla znanych klientów. Aby do nich wejść, funkcjonariusze KAS musieli użyć siły.

- W pierwszym przeszukanym lokalu zabezpieczono 9 komputerów i 10 monitorów wykorzystywanych do nielegalnych do gier hazardowych. Ponadto zabezpieczono 2 telefony komórkowe oraz modem. Zatrzymano też 671 zł w gotówce, która była przeznaczona na wypłaty nagród - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznika prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - W drugim lokalu zastano klasyczne automaty do gier. Zatrzymano 4 tzw. jednorękich bandytów, monitor oraz 4 kamery. Ten lokal znany był już funkcjonariuszom KAS, ale prowadzący tę nielegalną działalność chciał zmylić ich czujność i w pomieszczeniu, w którym poprzednio oferował nielegalne gry, ustawił zepsute komputery. „Jaskinia hazardu” ulokowana była w innym, również zamkniętym pomieszczeniu.

Funkcjonariusze przesłuchali zarówno graczy, jak i nadzorujących nielegalny hazard: Polaka oraz Ukrainkę.

KAS przypomina: „Nielegalna działalność hazardowa związana z urządzaniem gier na automatach zagrożona jest surowymi karami pieniężnymi, tj. 100 tys. zł od każdego automatu oraz karami wynikającymi z kodeksu karnego-skarbowego: grzywna - od 67 tys. zł do 27,2 mln zł, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie".

- Odpowiedzialność tę ponoszą nie tylko podmioty organizujące nielegalne gry, ale też posiadacze lokali, w których się one odbywają. Ukaranie właściciela automatów nie powoduje, że posiadacz lokalu uniknie kary - przypomina Małgorzata Brzoza. - Kary finansowe grożą również uczestnikom nielegalnych gier hazardowych. Za udział w grze może być nałożona grzywna w wysokości od 11,2 tys. zł do 4,5 mln zł.

