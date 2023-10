Grzegorz Braun w Szczecinie. Przedwyborczy „pucz”?

@Piotr

2023-10-10 22:01:57

Skoro jest za pedofilią to chyba ok? przecież cała postępowa lewica jest za depenalizacją pedofilii która wg lewicy jest taką samą orientacją seksualną jak np homoseksualizm... na zachodzie już trwa debata w lewicy i zielonej lewicy na temat legalizacji pedofilii, WHO w swoich opracowaniach przekonuje że kontakty seksualne między dorosłymi mężczyznami i chłopcami są pozytywne dla rozwoju dziecka... co więcej lewica chce depenalizacji handlu ludźmi - depenalizacji sutenerstwa - Scheuring Wielgus