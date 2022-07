Poseł Grzegorz Braun kontra „łże-prawica”

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@Nigdy ! 2022-07-18 21:10:21 A co ty masz do Izraelczyków antysemito?

Marian 2022-07-18 21:04:54 Tusk i Siemioniak jak prorocy zapowiedzieli silnych ludzi, pierwsi sa w Szczecinie bo tu ogłoszono 4 dniowy tydzien pracy, zacznijmy od Urzedu Marszałkowskiego

Konio 2022-07-18 21:01:50 Koalicjant platformiany przyjechal, jak to Slawek w Sejmie krzyczał że konfa zajmie się lewicą. Czy towarzysze z Lewicy poczuli się wystraszeni?

/ 2022-07-18 21:00:48 Paszli na ruski mir do swoich mocodawcow !

NIgdy Konfy !!! 2022-07-18 20:20:56 czy ktoś z czytających jest zdziwiony, że Komisja UE nie da z siebie zrobić durnia? Do tego jeszcze mięciutko pogrozili, że nie tylko KPO zatrzymaja, ale też dotacje wieloletnie w tym zasilenie rolnictwa. A tylko wystarczy powiedzieć, sorki, przegięliśmy, wydawało się nam, że tak będzie ok, wracamy do normalności i wywalić ziobro z banda ciepłych chłopców , oraz konfę...

Konfederacja 2022-07-18 20:02:18 Tylko konfederacja!

Baba z magla 2022-07-18 19:50:09 Panie Brałn, aj waj, dlaczego robi pan wszystko by Konfa traciła a nawet zniknęła?!

Helikopter z Misia 2022-07-18 19:42:38 Braun jako jedyny polski poseł poinformował o konferencji nt odbudowy UA jaka odbyła się 3 i 4 lipca w szwajcarskim Lugano. Ustalenia , m in na wniosek premiera UA Szmyhala Polska dostanie do odbudowy do spółki z Włochami okręg doniecki. Czyli ziemie zajęte przez Rosjan. Jak do tego ma się 5 miesięcy rządowych wypowiedzi o odbudowie UA przez polskie firmy ? Czy Czytelnicy Kuriera zdają sobie sprawę z cenzury PISu ?, zablokowali dostęp do portali wrealu24, wolnemedia, myslpolska

as 2022-07-18 19:37:01 tylko putin moze przynieść władzę w Polsce brunowi

Po co przyjechał? 2022-07-18 19:29:25 Ambasada Rosji przecież zamknieta

Szczęść Boże 2022-07-18 19:25:42 Dobrze mówi, polać mu wódki!