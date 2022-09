Działacz lewicy skazany za nazwanie Mateckiego nazistą

Dariusz Matecki, szczeciński radny i szef Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, wygrał proces z działaczem Nowej Lewicy Piotrem Sobolewskim, który na Twitterze nazwał go nazistą. Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał to za pomówienie. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa zaczęła się od wpisu posła Krzysztofa Śmiszka z Nowej Lewicy, który ucieszył się, gdy w ubiegłym roku Marsz Niepodległości - pomimo interwencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - został sądowo zakazany (impreza i tak się odbyła). Sobolewski skomentował wpis Śmiszka zaczepką: "To się porobiło. Co Wy na to naziolki, Dariusz Matecki i Robert Bąkiewicz?".

Dla D. Mateckiego było to pomówienie. Sąd przyznał politykowi SP rację. W wyroku przeczytamy, że P. Sobolewski "pomówił Dariusza Mateckiego określeniem uznawanym powszechnie za obelżywe" a takie postępowanie "może go poniżyć w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji radnego Szczecina". Działacz Nowej Lewicy ma zapłacić grzywnę w wysokości tysiąca złotych. A także tysiączłotową nawiązkę dla radnego.

- To już kolejny podobny wyrok w sprawie znieważania osób o poglądach konserwatywnych słowami: „naziol”, „nazista”, „brunatny”. Proceder rozpoczął się w Związku Radzieckim gdzie każdego wroga komunizmu określano mianem „faszysta”, „nazista” - tak określano alianckich żołnierzy z państw późniejszego NATO, tak określano bohaterów walk o polską niepodległość, podziemie niepodległościowe - żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych - komentuje D. Matecki. - Te stalinowskie metody funkcjonują również dzisiaj, Guy Verhofstadt nazwał w ten sposób Polaków świętujących niepodległość, a Władimir Putin Ukraińców, którzy bronią swojego państwa. Trzeba pokazywać, że nie ma zgody na tego typu praktyki i walczyć w sądach.

Nie jest to pierwszy - ani zapewne ostatni - proces tego typu, w którym D. Matecki bierze udział. Niektóre układają się po jego myśli - jak w przypadku warszawskiego aktywisty Jana Śpiewaka, którego sąd nieprawomocnie skazał na prace społeczne za nazwanie radnego "brunatnym pomocnikiem Jakiego". Działacz D. Matecki notuje też klęski. Prawomocnie przegrał z Ośrodkiem Monitoringu Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. ©℗

(as)