Dni Otwarte dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Zabawa, warsztaty, porady psychoterapeutów czy wspólne świętowanie w przestrzeni miejskiej - to tylko kilka pomysłów na zbliżające się międzynarodowe obchody Dni i Miesiąca Świadomości Autyzmu, obchodzone każdego roku w kwietniu. Ale to nie jedyne wydarzenia skierowane bezpośrednio do uczniów wymagających specjalnej opieki. Swoje Dni Otwarte organizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna.

Kwietniowe uświadamianie na temat autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji szczeciński ośrodek SENSE Centrum - Integracja Sensoryczna, Przedszkole i Szkoła Terapeutyczna organizuje specjalny program aktywności dla dzieci ze spektrum autyzmu, jak również dla ich rodziców. Chodzi głównie o zabawy o charakterze terapeutycznym: sensoplastykę, tory przeszkód, ścieżki sensoryczne, gry i zabawy ogólnorozwojowe, bajkoterapię, bańki mydlane i wiele innych atrakcji. Pracownicy SENSE zapewnią jednocześnie bezpłatne konsultacje ze specjalistami skierowane do rodziców. Porad udzielać będą specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, psychologii i logopedii. Spotkanie zwieńczy wypuszczanie niebieskich balonów. Wydarzenie potrwa od 10 do 14.

Na obchody Światowego Miesiąca Autyzmu pt.: "Kwiecień miesiącem autyzmu" w dniach 1 do 15 kwietnia zaprasza również Stowarzyszenie "Synergia" i Placówki Terapeutyczne "Dzieńdoberek". W programie wydarzeń zaplanowano między innymi: akcje edukacyjne przybliżające problematykę spektrum autyzmu, projekcje filmów, wykłady i szkolenia z udziałem specjalistów (w formie zdalnej), spotkania z wychowankami szczecińskich szkół i przedszkoli. Oferta skierowana jest do każdego, kto chciałaby poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu. Część spotkań będzie odbywać się zdalnie, pozostałe w budynku przy ulicy Żubrów 3.

W Światowy Miesiąc Autyzmu angażuje się również Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, proponując nieco inną formę obchodów. 1 kwietnia, o godzinie 10.30 na Jasnych Błoniach członkowie Towarzystwa zapraszają do wspólnego świętowania, aby zaakcentować problemy osób z autyzmem. "Zachęcamy do zorganizowania własnych pochodów „Na niebiesko”, których finałem będzie spotkanie na Jasnych Błoniach. Uwiecznimy nasze spotkanie na wspólnym zdjęciu. Prosimy, aby każde dziecko miało ze sobą niebieskie koło (o średnicy 15 cm., podklejone taśmą dwustronną ), w którym wpisze sentencje, pozytywną myśl skierowaną do osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie przykleimy je na dużą literę „A”. - informują na swojej stronie. Chętni powinni mieć ze sobą niebieskie akcenty - to oficjalny kolor osób ze spektrum autyzmu.

Szkoła zaprasza na Dni Otwarte

Kilka dni później, w środę (6 kwietnia) odbędą się Dni Otwarte organizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 52.

- Jesteśmy specjalistyczną placówką publiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i sprzężeniami. Posiadamy szeroką ofertę zajęć specjalistycznych m.in. Integracja sensoryczna, EEG-Biofeedback, bajkoterapia audiopsychofonologiczny trening Tomatisa, gimnastyka korekcyjna, trening Umiejętności Społecznych, muzykoterapia, logopedia i logorytmika" - czytamy w oficjalnym komunikacie - Zajęcia w klasach odbywają się w kameralnych grupach liczących maksymalnie czworo uczniów. Nauczyciele dbają, by nauka nie była żmudnym procesem, dlatego urozmaicają zajęcia mając do dyspozycji różnorodne pomoce dydaktyczne, jak również sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki, ćwiczeń i zabawy.

Dni otwarte do okazja do zapoznania się z programem, metodami nauczania oraz kadrą placówki. Wydarzenie potrwa między godziną 15 a 17 w budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza 23.

- Chętnie oprowadzimy po nowoczesnych pracowniach, a także odpowiemy na wszystkie pytania - zachęca dyrekcja placówki.

