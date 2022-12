Dentysta dla uczniów. W LO XVI otwarto nowoczesny gabinet

O potrzebie opieki stomatologicznej w szkołach mówi się od dawna. W Liceum Ogólnokształcącym nr XVI przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie otwarto niedawno gabinet, który świadczy bezpłatne usługi dla uczniów. Otwarty jest dwa razy w tygodniu i nowocześnie wyposażony.

- Gabinet otwarto w ramach rozporządzenia ministerstwa, które mówi, że szkoły powinny zapewniać opiekę stomatologiczną - mówi Maciej Grenda, dyrektor szkoły. Chodzi o ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r.

M. Grenda dodaje, że jest to również pilotażowy projekt, który powstał dzięki wsparciu ze środków Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz przy współpracy ze Szczecińskim Centrum Zdrowia. Gabinet działa w szkole od listopada.

Z usług szkolnego stomatologa uczniowie (do 18 r. ż.) mogą korzystać dwa razy w tygodniu: we wtorki od godziny 14.30 do 17.30 i w czwartki od 8.30 do 11.30. Zabiegi są całkowicie bezpłatne i pokrywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W sumie NFZ refunduje 50 usług stomatologicznych.

- To innowacyjny projekt - chwali się dyrekcja LO nr XVI. - Gabinet jest wyposażony w nowoczesny sprzęt stomatologiczny.

W dodatku potrzebny, zważywszy na fatalny stan uzębienia polskiej młodzieży.

- O potrzebie profilaktyki higieny jamy ustnej, zębów wśród młodzieży nie trzeba dużo mówić. Jaki jest stan rzeczy tzn. odsetek młodych osób z chorobami zębów, próchnicą, stanem zapalnym dziąseł, wystarczy odszukać pierwsze lepsze badania naukowe, które biją na alarm - zwraca uwagę dyrektor LO XVI.

Warto podkreślić, że z gabinetu skorzystać mogą również uczniowie innych szkół w Szczecinie. Dyrekcja LO nr XVI zachęca do kontaktu z poradnią pod numerem 573 439 465.

