Dariusz Matecki zaapelował do Donalda Tuska

We wtorek, 19 września, w samo południe pod siedzibą Platformy Obywatelskiej w Szczecinie, radny Dariusz Matecki, kandydat na posła z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość zaapelował do Donalda Tuska o to, by nie wystawiał na listach wyborczych takich osób jak marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

robak 2023-09-19 15:42:08 to ten co mu na pomniku polskiego żołnierza rsuka pepesza przeszkadzała? a z czego miał ten zołnierz strzelać? z procy? co to za gość? kto takiego chce w sejmie, jak on nawet w regionie nic nie osiągnął

banery 2023-09-19 15:18:55 Z innej beczki: co prawda na pisowców nie mogę patrzeć, zwłaszcza na tego. Ale jakim prawem peowcy wieszają swoje banery w miejscach do tego nie przeznaczonych? Co robią banery kandydata po na płocie wokół zbiornika ppoż na placu Batorego? Jakim prawem tam wiszą i psują widok na czerwony ratusz? Matecki, choć uważam jesteś szkodnikiem, raz zrób coś pożytecznego i zajmij się nielegalnymi banerami na placu Batorego! Nie może być takiej samowolki. Na tym płocie jest wyraźny zakaz wieszania reklam

Grodzki 2023-09-19 15:15:11 I bardzo dobrze że odmówił zrzeczenia się immunitetu, żeby stać się kozłem ofiarnym pisowskich siepaczy. Daj nam człowieka a paragraf się znajdzie. Na Grodzkiego mają tyle, co pomówienia jakiś zdemenciałych zgredów, którzy nie pamiętają co jedli na śniadanie, ale świetnie pamiętają kiedy i jaką łapówkę wręczyli 30 lat temu. Przecież to jest komiczne. Też by się na jego miejscu nie dał ziobrystom zaszczuć. Dopóki ziobro włada prokuraturą, nie ma co liczyć na uczciwe śledztwo i sprawiedliwy proces

Feniks 2023-09-19 15:12:23 Szczecin przeprasza za Mateckiego

Tomek 2023-09-19 15:03:51 Facet nie wie, że już za późno na zmianę list.

Wojtek 2023-09-19 14:49:37 Ten oszołom nawet do pięt nie dorasta Profesorowi Grodzkiemu. Jako szczecinianin nie życzę sobie aby byle kto obrażał wybitnych medyków, przedstawicieli naszego miasta! Hańba panie nobody matecki

Jan Nowak 2023-09-19 14:46:55 a może by tak najpierw USUNĄĆ z rządu i Sejmu PiS-owskich SKAZAŃCÓW zasiadających tam zamiast w pierdlu???

Yarpen Zigrin 2023-09-19 14:40:38 Szczułeś Matecki na małego Filiksa i masz jego krew na rękach. Jakkolwiek być w kampanii nie gębował, rąk nie oczyścisz.

Wacek 2023-09-19 14:17:38 Matecki, ty nie masz co liczyć na odpowiedź Tuska. Teraz Tusk się tak boi że z nikim nie gada co nie jest z jego paki. Bał się redaktora Kłeczka, teraz się boi Rachonia bo zadawał pytania a jak Matecki zada pytania to i Mateckiego będzie się bał. Zauważcie że Tusk wziął do obstawy Rozenka od Urbana. Przecież wiadomo co to za środowiska. Matecki nie licz na żadną odpowiedź i weź się do roboty w kampanii

PO 2023-09-19 14:07:51 A co z bohaterem afery melioracyjnej w Szczecinie, a także jego współpracownikiem z prokuratorskimi zarzutami. A co z bohaterem zatrzymania ciężarówki na S3, a co z cofającym na niemieckiej autostradzie i jego innymi przewinieniami? To są właśnie twarze PO.

Matołusz 2023-09-19 14:01:42 No coś takiego!!!!!!!!!!! Wywalcie z sądów i prokurator swoich psychopatów w togach a później pogadamy..