Dariusz Matecki wygrał w trybie wyborczym z posłanką Koalicji Obywatelskiej

Fot. Archiwum

Szczeciński radny Dariusz Matecki (Suwerenna Polska) wygrał w trybie wyborczym z posłanką Koalicji Obywatelskiej Izabelą Leszczyną. "Sąd bezsprzecznie uznał, że kłamała na mój temat w programie 'Kawa na Ławę'. Musi sprostować na antenie TVN24" - napisał D. Matecki.

Wprawdzie wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej jeszcze we wtorek wieczorem zamieściła wpis w mediach społecznościowych, że "nieprawdziwe są informacje (...), jakoby Pan Dariusz Matecki otrzymał ogromne pieniądze na prowadzenie kampanii referendalnej w 2023 r., pomimo tego, że kandyduje do Sejmu RP”. Stało się to jednak już po złożeniu wniosku w trybie wyborczym.

Izabela Leszczyna, zgodnie z wyrokiem szczecińskiego sądu, musi przeprosić polityka w TVN24. Sędzia Renata Tarnowska oddaliła natomiast m.in. wniosek o zasądzenie od posłanki 50 tys. zł na rzecz Caritas Polska.

Zarówno Matecki, jak i Leszczyna kandydują w najbliższych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października.

(mj)