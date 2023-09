Sąd Apelacyjny w Szczecinie zostanie rozbudowany

Michał Woś: "Sprawowanie sprawiedliwości powinno być realizowane w jak najbardziej godnych warunkach". Fot. Ryszard Pakieser

Sąd Apelacyjny w Szczecinie zostanie rozbudowany. Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel 35 milionów złotych. Ogłaszając tę informację w siedzibie sądu, wiceminister Michał Woś odniósł się także do sporu o kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości pod rządami Zjednoczonej Prawicy.

Inwestycja - pierwsza tak duże przedsięwzięcie od kilkunastu lat w szczecińskim SA, jak podkreślał wiceminister - obejmuje przebudowę budynku sądu mieszczącego się w dawnych koszarach przy ul. Mickiewicza, budowę nowego gmachu oraz łącznika między nimi. W Sądzie Apelacyjnym pracuje 37 sędziów.

- Sprawowanie sprawiedliwości powinno być realizowane w jak najbardziej godnych warunkach - powiedział Michał Woś. - Sąd jest na etapie wyłonienia dokumentacji w ramach przetargu. Bezpośrednio po tym wykonawca dostanie 10 miesięcy na zaprojektowanie tego, co ma powstać. Potem będzie maksymalnie 36 miesięcy na budowę blisko tysiąca nowych metrów kwadratowych, kompleksu związanego z instancją apelacyjną w sprawach karnych.

Wiceminister mówił, że nie byłoby tej inwestycji, która ma się zakończyć za cztery lata, gdyby nie dyrektor SA Monika Danielak oraz jego partyjni koledzy z Suwerennej Polski, radny Szczecina Dariusz Matecki i wicewojewoda Mateusz Wagemann.

- Obszar apelacji szczecińskiej obejmuje całe województwo zachodniopomorskie, ale także północną część województwa lubuskiego, czyli okręg gorzowski, więc znaczenie tego sądu jest bardzo duże - przypomniał Mateusz Wagemann.

Według wicewojewody decyzja ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobry o rozbudowie SA to wzmocnienie roli Szczecina jako "silnego ośrodka na mapie wymiaru sprawiedliwości".

- Pan minister Ziobro po kilku spotkaniach, po przedstawieniu argumentów przychylił się do tej prośby (o rozbudowę - SA) - mówił Dariusz Matecki. To on interweniował w ministerstwie w sprawie szczecińskiego sądu, na prośbę jego pracowników. - Widzimy, że bardzo potrzebna jest współpraca samorządu z rządem. Ta współpraca jest moim zdaniem bardzo dobra.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 13.9.2023 r.

Alan Sasinowski