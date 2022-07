Czwarta dawka już dostępna

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 już deklarują podawanie 4. dawki szczepionki (tzw. 2. dawka przypominająca) dla osób od 60. do 79. roku życia oraz od 12. roku życia z upośledzoną odpornością. Poszerzenie grupy osób uprawnionych do tego dodatkowego szczepienia ogłosił minister zdrowia w ubiegłym tygodniu. Osoby te mają już wystawione e-skierowania. Same mogą zaś wybrać punkt, w którym zechcą się zaszczepić. Wszystkie są wskazane np. na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Znajdują się w każdym powiecie.

Szpital na szczecińskich Pomorzanach ogłosił, że w związku z decyzją ministra dotyczącą możliwości szczepień przeciw COVID-19 kolejnej grupy osób, punkt szczepień mieszczący się na terenie tej placówki wznawia działalność. Szczepienia rozpoczną się tu od sierpnia. I to także dla tych, którzy chcieliby przyjąć pierwszą, drugą czy trzecią dawkę.

– Telefon już się rozdzwonił – przyznaje Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka SPSK nr 2 w Szczecinie. – Punkt szczepień szpitala na Pomorzanach będzie szczepił wszystkie uprawnione do tej pory grupy pacjentów. Podawane będę 1., 2. dawki oraz obie dawki przypominające (tzw. 1. i 2. booster). Szczepienia będą wykonywane w środy, w godz. 15.15-18.00. Jeśli zainteresowanie będzie spore, niewykluczone, że punkt będzie działał dłużej i częściej niż jeden raz w tygodniu.

Szczepienia rozpocznie 3 sierpnia. Podawać ma szczepionki Pfizera. Obowiązują zapisy. Można już dzwonić w celu umówienia terminu podania szczepionki: tel. 509 368 430, czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 9-16.30. Pierwszego dnia zapisało się ponad 20 osób.

Lokalizacja punktu jest ta sama, co przed wakacjami – w bud. G (budynek Przychodni Przyklinicznej) – najbliższe wejście od al. Powstańców Wielkopolskich. Szczegółowe informacje o pracy punktu dostępne są na stronie www.spsk2-szczecin.pl, w czerwonej zakładce szczepienia.

Zainteresowanych szczepieniem zapraszają też m.in. punkty zlokalizowane w centrach handlowych. I przypominają godziny swojej pracy. W nich także szczepienia są bezpłatne dla pacjentów i wykonywane w oparciu o kontrakty z NFZ. Punkt szczepień CH ATRIUM MOLO, przy ul. Mieszka I 73 w Szczecinie czynny jest od poniedziałku do soboty, w godz. 9-17, tel. 508 35 55 64. Ale w dniach od 26 do 29 lipca punkt będzie czynny od 8 do 17, a także w niedzielę 31 lipca od 9 do 17 i w niedzielę 7 sierpnia od 9 do 14. Punkt szczepień CH GRYF, przy ul. Wiosennej 32 w Szczecinie, czynny jest od poniedziałku do piątku 14-17 oraz w soboty 9-14, tel. 91 819 99 55. Punkt ten będzie też czynny dodatkowo w dniach 27 i 29 lipca w godz. 9 – 17. W każdym z tych punktów do dyspozycji są szczepionki firm Pfizer, Moderna, Johnson i Novavax.

