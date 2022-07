Szczyt szóstej fali spodziewany w sierpniu. Druga dawka przypominająca dla osób 60 plus

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada szczyt szóstej fali koronawirusa na sierpień. Ale też dodaje, że nie powinna być tak dotkliwa, jak poprzednie. Jednak dodatkową ochroną objęta zostanie kolejna grupy wiekowa - od 60. do 79. roku życia, bo osoby starsze już ją mają - chodzi o czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, czyli drugą przypominającą. Ogłoszona w czwartek zmiana w organizacji szczepień dotyczy też odstępów pomiędzy podawanymi dawkami, i odnosi się również do osób w wieku 12 plus z obniżoną odpornością.

W czwartek w kraju odnotowano 2999 nowych zakażeń. To znacznie więcej niż przed tygodniem.

- Wszyscy widzimy, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z rosnącą liczbą zakażeń, również obserwujemy po stronie szpitali pewne wzmożone obłożenie łóżek pacjentami covidowymi - powiedział w czwartek (21 lipca) minister zdrowia Adam Niedzielski, ale też dodał, że obecna fala jest mniej dolegliwa od poprzednich. - W tej chwili liczba hospitalizacji w Polsce wynosi około 1100. Przewidujemy, że w tym szczycie fali, liczba hospitalizacji osiągnie około trzech tysięcy. Ale, co

...