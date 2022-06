Punkt na Pomorzanach się zamyka. Kończą szczepić przeciw COVID-19

Ostatnie szczepienie przeciw COVID-19 w punkcie przy szpitalu klinicznym nr 2 na szczecińskich Pomorzanach zostanie wykonane w środę. Punkt skończy działalność. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może jeszcze, właśnie w środę, skorzystać z tego świadczenia w tym miejscu. Od początku funkcjonowania programu szczepień przeciw COVID-19 w punktach tego szpitala podano niemal 150 tysięcy dawek szczepionki.

- Jest jeszcze szansa się zaszczepić 29 czerwca, w godzinach 15.15-18.00, w budynku G (w siedzibie Przychodni Przyklinicznej), wejście blisko bramą od al. Powstańców Wielkopolskich - informuje Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala. - Obowiązują wcześniejsze zapisy na ustalenie konkretnej godziny szczepienia – tel. 509 368 430, czynny pon.-pt. godz. 9.00-16.30. Wszystkie niezbędne formularze czekają na pacjentów na miejscu. Jeśli dla kogoś motywacją do szczepień jest wyjazd wakacyjny to już ostatni dzwonek, by zrobić to szybko, sprawnie, przyjemnie i profesjonalnie właśnie w tym punkcie.

Od początku realizacji narodowego programu szczepień przeciw COVID-19 w punktach szczepień prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (w szpitalu na Pomorzanach i w hali Netto Arena) podano 149 932 dawki szczepionki przeciw koronawirusowi.

