Budują drugą jezdnię S3 na estakadzie

Estakadą o długości 280 m będzie przechodziła druga jezdnia drogi S3 na 17-kilometrowym odcinku Świnoujście – Dargobądz przy węźle Międzyzdroje. Palowanie pod większość podpór estakady zostało już zakończone. Prowadzone są również prace zbrojarskie.

Odcinek jest częścią budowanej obecnie trasy Świnoujście – Troszyn, która będzie mieć łącznie 33 km długości. Drugi jej odcinek Dargobądz – Troszyn zostanie poprowadzony przez część obwodnicy Dargobądza w ciągu drogi krajowej nr 3. Zbliży się do niej przed Wolinem i wejdzie w jej ślad, a sama obwodnica Wolina stanie się dwujezdniowa. Inwestor, szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zapowiada, że dwujezdniowy fragment S3 do Świnoujścia powinien być gotowy w 2024 roku. Łączna wartość kontraktów to 1,36 mld zł.

(ek)