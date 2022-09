Budują kolejny most nad Dziwną w Wolinie

Trwa budowa nowego mostu nad cieśniną Dziwna w Wolinie w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S3 Dargobądz – Troszyn. Wykonywane są obecnie podpory estakady dojazdowej od strony wyspy Wolin. Nowy most dla drugiej jezdni S3 będzie wyglądał tak, jak ten już istniejący. Odcinek Dargobądz – Troszyn ma długość ok. 16 km. Wartość całkowita kontraktu wynosi ponad 550 mln zł. To inwestycja szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stanowi część realizacji większego fragmentu ekspresowej S3: Troszyn – Świnoujście. Wartość kontraktu na budowę odcinka Świnoujście – Dargobądz to blisko 690 mln zł.

(ek)