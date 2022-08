Żagle 2022 – miasto w gotowości

To dobrze ze omijasz - nie chciałbym spotkać takiego malkontenta na festynie, na który chętnie się wybiorę.

No patrz-to już nas dwóch takich jest

Typowe KOmercyjne badziewie .Odpust na miarę Szczecina , czyli świeża rybka z Odry , frytki i hamburgery .Jak ktoś chce pooglądać piekne żagłowki , porozmawiać z załogami to mamy piękne Mariny w Dąbiu gdzie zawsze są pasjonaci i prawdziwi żeglarze. I to jest prawdziwe żeglarstwo a nie odpustowe pływanie przypadkowej zalogi między innymi odpustami

Omijam takie spędy szerokim łukiem . Jako marynarz i żeglarz jednostki pływające widuję na codzień a tłumy pijanej młodzieży , śmierdzące grille z kiełabasą , odpustowy smalec z ogórkiem i świecidełka jakoś mnie zniechęcają do odwiedzin

at@ 🤣

2022-08-17 13:06:47

Trzeba być bardzo ograniczonym umysłowo lub zafixowanym na punkcie jednej partii politycznej aby stan środowiska naturalnego sprowadzać do jednego mianownika. Tak samo winny jest Morawiecki jak Tusk oraz WSZYSTKIE poprzednie rządy . Katastrofa ekologiczna obciąża wszystkich po równo. Także zwykłego debila, który po wypiciu piwa na bulwarach wyrzuca butelkę do wody. Ale niestety. Trzeba myśleć aby to pojąć.