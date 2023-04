Budowa S11 Koszalin-Bobolice bliska końca. Kiedy pojedziemy nową trasą?

Drogi S

2023-04-16 13:40:43

Drogę s11 niedawno zaczęli a już kończą jak tak jest to szacunek dla wykonawców i GDDKiA w Szczecinie Ale to co robią z S6 na odcinku węzeł Sianów Zachód (Gorzebadz) a wezelem Sianów Wschód odcinek ok 3,5 km to jest skandal zarówno wykonawcy i beznadziejności Szczec GDDKiA. Podobnie jest na S6 budowany odcinku Karniszewice do węzła obwodnicy Słupska gdzie prace przebiegają tragicznie na ok 40 km pracuje kilka sztuk sprzętu drogowego.Jedynie postępy prac widać na obwodnicy Słupska