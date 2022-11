Jest zezwolenie wojewody dla drogi ekspresowej S11 Bobolice – Szczecinek

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S11 Bobolice – Szczecinek, o długości 24,3 km. Wraz z wydaniem tej decyzji rozpoczyna się procedura odszkodowawcza za grunty przejęte pod drogę.

Odcinek Bobolice – Szczecinek połączy budowane obecnie odcinki Koszalin – Bobolice (będą gotowe w przyszłym roku) i obwodnicę Szczecinka (oddaną do ruchu w 2019 r.). Będzie to ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2026. Odcinek ten znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

– Decyzja środowiskowa dla drogi S11 na terenie województwa zachodniopomorskiego została uzyskana już w 2011 roku – przypomina Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (inwestora). – Ale dla odcinka Bobolice – Szczecinek dalsze prace przygotowawcze mogły ruszyć dzięki decyzjom ministra infrastruktury z 2017 roku przyznającym finansowanie na opracowanie dokumentacji. W 2018 roku podpisaliśmy umowę z firmą Transprojekt Gdański o wartości 6 mln zł na opracowanie Koncepcji programowej wraz z projektem budowlanym. W ubiegłym roku dokumentacja została zakończona i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Nowa S11 ma być dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe – Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Ten ostatni powstanie w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Obiekty te będą posiadały rezerwę pod budowę stacji paliw i restauracji. Zaplanowano budowę 26 obiektów mostowych, w tym trzech górnych przejść dla zwierząt.

(ek)