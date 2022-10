Wyrok za pobicie babci. "Była mi najbliższa, będę się modlił"

Na 12 lat i 1 miesiąc pozbawienia wolności skazał w czwartek szczeciński sąd Mateusza J. Mężczyzna jest oskarżony o to, że w nocy z 15 na 16 listopada 2020 r. pobił swoją babcię. Trzy tygodnie później kobieta zmarła.

Mateusz J. twierdzi, że jedynie dwa czy trzy razy uderzył babcię w twarz, zdenerwowany, że zwraca mu uwagę na późne powroty do domu. Obrażenia - w tym połamanie żeber, urazy głowy i krwiak podpajęczynówkowy były jednak na tyle poważne, że nie może być mowy jedynie o kilkukrotnym uderzeniu. Po całym zajściu Mateusz J. widząc leżącą babcię położył się spać. Kobieta wstała, ubrała się poszła do sąsiadki, która udzieliła jej pomocy i wezwała policję.

Obrońca oskarżonego po raz kolejny wnosił, by przyjąć wcześniejszą kwalifikację czynu, czyli pobicie i spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu, którego celem nie było spowodowanie śmierci. Prokurator uznał, że było to zabójstwo i żądał 25 lat pozbawienia wolności. Wydając wyrok sąd jednak przychylił się do wniosku obrońcy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sprawca bił i podduszał 83-latkę wiedząc, że choruje na serce (sam podawał jej leki). Kobieta miała też osteoporozę i - jak się później okazało - także covid. Ale nie da się ustalić, co spowodowało jej śmierć, bo jak uznał biegły, mógł to być każdy z tych czynników osobno.

Czyn, za który został skazany mężczyzna, zagrożony jest karą do 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI