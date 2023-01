Pobili na tle rasowym. Napastnicy są wolni

Czarnoskóry mężczyzna został pobity w centrum Szczecina. Powodem ataku był jego kolor skóry. Do zdarzenia doszło 9 stycznia ok. godz. 17 przy pl. Szarych Szeregów. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Bandyci zaatakowali też interweniujących policjantów. Mimo długiej listy zarzutów cieszą się wolnością.

Komentarze

FIGO 2023-01-18 13:04:58 W moich słusznych czasach milicjant jak " przygrzał " na garba z pały policyjnej , to aż koszula nie wytrzymywała . Dzisiaj Policja przez głupie jewropejskie podejście stoją jak cioty , bo nic nie mogą . Jak interweniuje po męsku , to potem protokoły , oświadczenia , zawieszenia , i inne g....o ! . Pała , to było dobre źródło wychowania! W szkole nauczyciel również jak chojraka wymasował cyrklem po wystających częściach , to klient był grzeczny i nie potrzeba interwencji rodziców .

haha 2023-01-18 11:47:04 sprawiedliwość po katolicku

Ban 2023-01-18 11:19:46 Wypuściła ich policja, czy prokuratura?

Don 2023-01-18 11:18:41 Ofiarę spotkało pobicie, uszkodzenie ciała i znieważenie w związku z dyskryminacją na tle rasowym. Na jakim tle zostali zaatakowani policjanci?

Narodowcy i naziści 2023-01-18 11:16:21 Nacjonalizm nacechowany religijnie . Czyli kibole

Wolnością cieszy się 2023-01-18 10:55:55 cała targowica. I co?

Komentarze 2023-01-18 10:07:25 Czy osoby komentujące tę informację są idiotami, czy tylko takich udają? Mowa o pobiciu, a w komentarzach same polityczne głupoty są wypisywane - czy naprawdę tylko debile popierają totalną opozycję?

Darek 2023-01-18 10:02:30 Dalej tak pobłażajcie to będzie strach na ulice wychodzić. Wszelkiej maści typy czują się co raz bezkarniej.

Kurt Rolson 2023-01-18 10:01:10 To na pewno zrobili kraincy U, dlatego nie przebywają w areszcie...

@Pytanie 2023-01-18 09:59:32 W większości przypadków tym"czynnikiem łagodzącym" to są kwestie polityczne lub względy osobiste.Polityczne-to interwencja polityka do przełożonych prokurator lub do Komendanta Policji.Ci chcąc zachować swoje stołki ( bo jak wiadomo są nominatami z nadania politycznego) ustępują.Czynnik osobisty-to rodzinne koligacje sprawców,agresorów przestępców.Brat tego od granatnika jak opisuje GW ma poważne zarzuty i udział w zgp.Jest na wolności.Tak działa obecnie system prawa w Polsce.

Europa 2023-01-18 09:56:26 Czy aby na pewno to był atak na tle rasistowskim? Są osobnicy wychowani w dusznej atmosferze oparów wypowiedzi tzw. demokratów którzy zachęcają różnych silnych ludzi do organizowania się na ulicach, nawet krzyczą wyp...ć albo j...ć i wystarczy że delikwent krzywo się wg nich spojrzy na konstytucję i daje to już pretekst. Potwierdzałby to atak na milicjantów, taki atak to też rasistowski? Teraz można oberwać za krzyżyk na piersi, sutannę, moherowy beret na głowie itp

Gościówa 2023-01-18 09:38:41 Dla celów porównawczych, dwaj pijani awanturujący się w kościele zostali aresztowani.

@ Nie szczurek 2023-01-18 09:37:49 „Ja żadnych świeczek nie paliłam” mówiła Gersdorf w poplamionym woskiem płaszczu." „Dostałam tę świeczkę od organizatorów. Było ciemno, no to ją wzięłam”.

Za bardzo wzięli 2023-01-18 09:23:42 Sobie do serca Łonę który ze.sceny nawoływał żeby*je*** *** mocno mocno mocno" no i chlopaki nie znaleźli celu podstawowego wiec z braku laku zadowolili się zastępczym.

pp. 2023-01-18 08:32:43 sebixizm to choroba

Zaraz zaraz 2023-01-18 08:29:04 Jasnogrodzianie są wyznawcami teorii wg której dopóki nie ma prawomocnego wyroku to człowiek jest niewinny, poza tym u was to trzeba przestrzegać praw człowieka sprawcy. A poza tym jak pokazują statystyki (Państwowa Komisja Wyborcza) okręgów wyborczych prowadzonych w zakladach karnych osadzeni zdecydowanie (grubo powyżej 90%) głosują na partię PO.

POlacy 2023-01-18 07:58:30 PO prostu KOlejni przedstawiciele niemieckiej opcji.KOmitet Obrony KOnstytucji

1,2,3 2023-01-18 07:24:01 ... ciemno było, więc pobili ciemnego. Z wiosną będą bili jasnych . No, można tak tłumaczyć ??! . Pamiętam czasy szkolne , jak " Struna " bił wszystkich , którzy się na niego za długo patrzyli ! Gasił im wzrok z dyńki i wybijał obraz z pamięci ! I nic mu nie mogli zrobić , bo za zakapowanie był totalny ostracyzm i codzienne wpi...l !

***** *** 2023-01-18 07:08:20 Czynnik łagodzący był taki, że krzyczeli buk honor ojczyzna i hajlowali krzycząc polska dla polaków. Poza tym to znani chłopcy z bojówki PIS, czyli koledzy policjantów a koledzy czasami dają sobie kuksańce

@Pytanie 2023-01-18 05:53:33 45 lat temu za wrednej komuny wracaliśmy pijani do akademika i po drodze zrobiliśmy awanturę na tzw melinie bo babcia oszukała nas na sprzedaży wódki. Darliśmy gęby i zwinęła nas milicja. Na komisariacie jeden z nas jako pierwszy podał nazwisko i z głośnym akcentem dopowiedział "tak to te nazwisko". Milicjanci już nikogo więcej o nazwiska nie pytali, tylko grzecznie odwieźli nas do akademika a jego do domu. Widocznie komuna wiecznie żywa i ma się dobrze.

Nie szczurek 2023-01-18 05:42:38 Policjanci mieli obawy, że będzie jak z awanturnym Szczurkiem. Zatrzymany na 24h za awanturnictwo i obelgi przy miesięcznicy smoleńskiej, dostał wyrok „niepolitycznego„ sądu 10 000zł odszkodowania. To dziwne czasy. „Ja żadnych świeczek nie paliłam” mówiła Gersdorf w poplamionym woskiem płaszczu.

noo.. 2023-01-18 00:26:34 ciemno było a wracali z zebrania pisowego... trzeba było pewnei odreagować..

Pytanie 2023-01-17 23:42:33 Jeżeli zaatakowali bez powodu i naprawdę pobili tylko dlatego, że ktoś miał inny kolor skóry, to powinni być teraz w areszcie - tym bardziej, że zaatakowali także policjantów, co jest również niedopuszczalne. Pytanie, jaki był czynnik łagodzący, że agresorzy cieszą się wolnością?