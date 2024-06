Bitwa pod Cedynią. 900-lecie chrystianizacji Pomorza Zachodniego

Tak bitwę pod Cedynią przedstawił na swoim obrazie szczeciński malarz Ludwik Piosicki. Fot. archiwum

24 czerwca 972 roku, w dzień św. Jana Chrzciciela, starły się pod Cedynią wojska księcia Polan, Mieszka I, i Hodona, margrabiego Marchii Łużyckiej.

Hodon poniósł sromotną klęskę za najazd na piastowskie ziemie. Wzgórze nazywane dzisiaj Czcibora spłynęło krwią jego wojowników, on sam zdołał uciec. Do dzisiaj historycy dyskutują i spierają się w wielu kwestiach dotyczących słynnej bitwy. Jakiś czas temu niektórzy kwestionowali miejsce starcia, lokując je m.in. po drugiej stronie Odry, ale jak dowiedli przeciwnicy tej teorii, Mieszko I okazałby się słabym strategiem, gdyby tak było. A on był strategiem znakomitym. Przy okazji kolejnej rocznicy bitwy pod Cedynią warto zaznaczyć, że wpisuje się ona w tegoroczne obchody 900-lecia chrystianizacji Pomorza Zachodniego. Mieszko I, wykorzystując dobrą sytuację po tej bitwie, podporządkował sobie nasze Pomorze i zaczął wprowadzać tutaj chrześcijaństwo. Kontynuował to dzieło Bolesław Chrobry, a zakończył sukcesem Bolesław Krzywousty, który na nowo opanował pomorskie ziemie i wysłał z misją chrystianizacyjną biskupa Ottona z Bambergu, obwołanego po latach świętym Kościoła katolickiego.

(eb)