Oskarżają edukację zdrowotną o deprawację. Będzie protest na placu Pawła Adamowicza

Odpowiedzialnemu Szczecinowi zmiany w edukacji się nie podobają. Fot. Alan Sasinowski

Nowy przedmiot w szkołach, edukacja zdrowotna, promuje seks wyprany z relacji i traktuje pornografię jako coś neutralnego - alarmują przedstawiciele inicjatywy Odpowiedzialny Szczecin. I zapowiadają protest przeciwko temu przedsięwzięciu minister Barbary Nowackiej - w sobotę o g. 15 na placu Pawła Adamowicza w Szczecinie.

- Chciałbym powiedzieć rządzącym, że wkroczyliście na bardzo dla was niebezpieczny teren. Dotykacie naszych dzieci, naszej przyszłości. Rodzice staną murem przeciwko takim zmianom - przekonywał na konferencji prasowej na skwerze Misia Wojtka Adam Domeracki.

To, co w edukacji zdrowotnej niepokoi Odpowiedzialny Szczecin najbardziej, to oderwanie seksu od wszelkich relacji i odpowiedzialności za drugiego człowieka, od życia rodzinnego. Przeciwnicy minister Nowackiej zwracają uwagę, że wśród ekspertów, którzy przygotowali podstawę programową nowego przedmiotu, nie ma żadnego pediatry.

- W ramach oceny dzieci będą musiały znać różne zachowania seksualne, w kontekście afirmującym, czyli zrównującym relację mama - tata z innymi - stwierdził Adam Domeracki. - Nie ma jeszcze podręcznika do tego przedmiotu, bo jest chowany przed wyborami. Ludzie, którzy aprobują pornografię, nie będą w tym podręczniku pisać o miłości, ale będą zachęcać do tego, aby dzieci się tym interesowały.

Adam Domeracki ma na myśli Antoninę Kopyt, która w jednym z materiałów przygotowanych dla fundacji Federa miała napisać, że "porno samo w sobie nie jest złe".

Odpowiedzialny Szczecin ma także inne zarzuty dotyczące polityki edukacyjnej obecnego rządu. Jako poważny błąd traktowane jest ograniczenie możliwości oceniania prac domowych przez nauczycieli.

- To zupełnie rozwaliło system nauczania. W ciągu roku oceny spadły o jeden stopień przynajmniej - krytykowała Dominika Lozano.

Sylwia Kloc nie rozumie, dlaczego zlikwidowano przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, choć nawet, jak stwierdza, nie został poddany ewaluacji. Uważa też, że szczególnie szkodliwe jest ograniczenie podstawy programowej.

- Dotknęło to najbardziej języka polskiego i historii. Usunięto wiele rzeczy, które są nasze, polskie, budujące patriotyzm - argumentowała Sylwia Kloc. - Słyszymy zapowiedzi o likwidacji oceny z zachowania.

Sobotni protest odbędzie się pod hasłem "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji".

Edukacja zdrowotna w roku 2025/2026 będzie przedmiotem nieobowiązkowym. Nie ma w tej chwili oficjalnej informacji, aby od roku 2026/2027 miało się to zmienić. Barbara Nowacka w jednym z wywiadów radiowych mówiła tak:

– Nie wyobrażam sobie, żeby nie przygotować dzieci do zagrożeń, które płyną z internetu, gdzie często są atakowane treściami niewłaściwymi, często seksualizującymi, i muszą wiedzieć, jak unikać takich działań, gdzie to zgłaszać. Bardzo mnie zastanowił protest części środowisk, która nie chce dać wiedzy, jak walczyć ze złym dotykiem, w jaki sposób budować prawidłowe relacje, to jest przecież najważniejsze. Zależy mi na tym, żeby dzieci i młodzież nabrały odporności zdrowotnej. Ten przedmiot jest o zdrowiu psychicznym, o zdrowiu fizycznym, o ruchu, o zdrowych nawykach, o przeciwdziałaniu uzależnieniom, też o życiu seksualnym. ©℗

