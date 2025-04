PiS przestrzega przed nielegalnymi migrantami

W tej kampanii prezydenckiej temat migrantów jest dla PiS szczególnie ważny.

Zachodnia Europa chce rozwiązać problem nielegalnych migrantów, wysyłając ich do Polski, a temu zamiarowi sprzyja rząd Donalda Tuska - to główny komunikat, jaki został sformułowany podczas wtorkowej konferencji prasowej polityków Prawa i Sprawiedliwości przed siedzibą biura Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. A poseł Zbigniew Bogucki pozostawił na fasadzie biura pewien drobiazg.

Były zachodniopomorski wojewoda kpił z Donalda Tuska, który teraz mówi o konieczności obrony granic, a gdy był w opozycji, sprzeciwiał się budowie muru na granicy z Białorusią.

- Rok 2023 to zły rok, jeśli chodzi o nielegalną imigrację. 442 tys. migrantów przekroczyło nielegalnie granicę Unii Europejskiej. To największa liczba od czasu kryzysu 2015-2016 roku. Na terenie Unii przebywa, uwaga, milion trzysta tysięcy nielegalnych migrantów. To efekty polityki Berlina i liberalno-lewicowych elit, którą tak ochoczo będą chcieli realizować przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, w tym jej wiceprzewodniczący Rafał Trzaskowski - przekonywał Zbigniew Bogucki. - Polacy pokazali wielkie serce, przyjmując uchodźców z Ukrainy. Ale fali nielegalnych migrantów nie chcą. Nie chcą paktu migracyjnego. Nie chcą, żeby Niemcy wpychali nam nielegalnych migrantów, których sami sprowadzili.

Poseł Artur Szałabawka ocenił, że rząd Donalda Tuska jest uległy wobec Niemiec i całej Europy. I dlatego pozwoli przerzucić do naszego kraju wielkie ilości osób nielegalnie przebywających na terenie zachodnich państw Unii - w tym przestępców.

- Jako kobiety stanowczo przeciwstawiamy się wprowadzeniu paktu migracyjnego. Nie chcemy tego, co widzimy na ulicach na Zachodzie - powiedziała radna Julia Szałabawka. - Chcemy czuć się bezpiecznie. Dane, które przedstawił Eurostat, jasno wskazują, że tam, gdzie migrantów jest więcej, wiąże się to ze zwiększoną ilością napaści. W Brukseli na 100 tys. mieszkańców jest 29 gwałtów. W Polsce niecałe 2.

- Rząd Donalda Tuska twierdzi, że liczba nielegalnych migrantów nie wzrasta, ale mieszkańcy widzą co innego - dodawała radna Agnieszka Kurzawa.

Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Krzysztof Romianowski zapowiedział, że na najbliższe sesji klub przedstawi stanowisko wyrażające sprzeciw wobec powstania Centrum Integracji Cudzoziemców i wobec lokowania nielegalnych migrantów w mieście. Podobny ruch zapowiedział szef klubu PiS w sejmiku Rafał Niburski.

- Centra są tak naprawdę etapem przygotowania do wprowadzania paktu migracyjnego - ocenił Zbigniew Bogucki. - Pakt migracyjny przy tym rządzie, bez prezydenta Karola Nawrockiego, wejdzie w przyszłym roku i nielegalni migranci będą kierowani na teren Polski. Muszą być gdzieś umieszczani. Jeśli chcą ich przyjmować (politycy PO - przypis AS), niech przyjmują ich do swoich biur poselskich.

I nakleił na fasadzie kamienicy, w której funkcjonuje biuro PO, ironiczną naklejkę witającą migrantów. W czterech językach: po polsku, po angielsku, po niemiecku, po arabsku.

Centrum Integracji Cudzoziemców w Szczecinie będzie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Będą tam świadczone usługi na rzecz cudzoziemców bez względu na ich obywatelstwo. Nie będzie to, jak podkreśla MOPR, miejsce pobytowe.

Premier Donald Tusk zapowiada, że na wpychanie nam nielegalnych migrantów nie pozwoli. Platforma Obywatelska głosowała przeciwko paktowi migracyjnemu. Kilka dni temu podczas konferencji prasowej premier mówił: "Niezależnie od komentarzy będziemy tutaj postępowali w sposób bezwzględny i będziemy chronić granicę przed każdym, kto chce ją nielegalnie przekroczyć. I więcej już nie będę tego komentował. Czy się to komuś podoba, czy nie, tak będzie".

Przeciwnicy Donalda Tuska przywołują jego wypowiedź z 2021 roku, gdy o migrantach mówił: "To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy". ©℗

