Siostry zamieszkają w nowym miejscu

Magda i Patrycja znalazły dach nad głową przy ul. Śniadeckiego. Fot. UM w Stargardzie

Magda i Patrycja niedługo przeprowadzą się do komfortowego mieszkania, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które powstało na os. Lotnisko.

Mieszkanie znajduje się w budynku, wybudowanym przez Stargardzkiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Śniadeckiego w ramach programu Bez Barier.

– To kolejna odsłona naszego szerokiego programu pomocy – informuje Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu. – W ramach mieszkalnictwa wspieranego klucze do wymarzonych czterech kątów dostają seniorzy, młodzi stargardzianie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, osoby z niepełnosprawnościami, ludzie wychodzący z bezdomności oraz duże rodziny.

Dla starszej z sióstr Magdy, która jest niepełnosprawna oraz Patrycji to krok w dorosłość.

– Mam nadzieję, że znajdą tam szczęście, bezpieczeństwo i przestrzeń do realizowania marzeń – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu. W Stargardzie regularnie przybywa takich mieszkań. W przyszłości będzie ich jeszcze więcej, bo to bardzo potrzebna forma pomocy dla ludzi o szczególnych potrzebach.

Ci, którzy chcieliby starać się o przydział lokalu w ramach Bez Barier mogą zgłaszać się stargardzkiego TBS.

– Wsparcie jest przeznaczone dla osób, które m.in. złożyły wniosek o zamianę lokalu z urzędu, są uprawnione do otrzymania lokalu zamiennego i zostały ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu do najmu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego miasta – instruują miejscy urzędnicy. – Do takiego mieszkania może przenieść się osoba z niepełnosprawnością ruchową wraz ze swoimi bliskimi. Dodatkowo w ramach mieszkalnictwa wspieranego stosuje się obniżki czynszu.

W Stargardzie jest już ponad 130 mieszkań wspieranych. Znajdują się w różnych częściach miasta.

– Nasze rozwiązania są wzorem dla innych samorządów, przyglądali się im przedstawiciele samorządów m.in. z Zielonej Góry i Gdańska – dodaje rzecznik. ©℗

