Miliony na Centrum

"Co będzie z moim dzieckiem, gdy mnie zabraknie". Pytanie, które zadają sobie rodzice osób z niepełnosprawnościami, przewijało się w wielu wypowiedziach podczas sobotniej uroczystości przekazania promesy w formie symbolicznego czeku na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego, które powstanie w gminie Cedynia.

Pieniądze - prawie 2,9 mln złotych - obiecała gminie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, za co podziękował jej burmistrz Cedyni Adam Zarzycki.

- Wiele osób się popłakało ze szczęścia, że taki obiekt będzie budowany w naszej gminie - stwierdził burmistrz. - Utworzenie centrum będzie pomostem na drodze do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie.

- Od 2019 roku takie promesy na Centra Opiekuńczo - Mieszkalne przekazaliśmy 71. samorządom - poinformowała min. Maląg.

Marlena Maląg podkreśliła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje dobry klimat wokół rodziny i będzie to kontynuowane w Polskim Ładzie. - W ramach standardowego programu Rodzina 500+, tutaj, w maleńkiej Cedyni, dla rodziców z dziećmi wpłynęło już prawie 16,5 mln złotych. Na całym Pomorzu Zachodnim to kwota 16,5 mld zł od początku jego funkcjonowania. Natomiast w całej Polsce to 160 mld zł - wyliczała minister.

Zaznaczyła, że państwo powinno szczególnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, dlatego rząd "przygotował szeroki wachlarz działań i wsparcia".

- To przede wszystkim utworzenie Funduszu Solidarnościowego - przypomniała. - W jego ramach to również program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dedykowany zarówno dla samorządów ale i - od zeszłego roku - dla organizacji pozarządowych.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej wymieniła również opiekę wytchnieniową - "tak ważną dla rodziców". Pomocne w tym zakresie będą właśnie Centra Opiekuńczo - Mieszkalne, gdzie zamieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, gdy ich rodzice w przyszłości odejdą. Będzie też można pozostawić na jakiś czas dziecko, by opiekun mógł w tym czasie załatwić konieczne sprawy.

Minister Maląg przypomniała, że w 2015 roku na osoby z niepełnosprawnościami przeznaczono w sumie 15 mld zł nakładów z budżetu państwa. - Dziś (2021 rok - red.) to blisko 32 mld złotych.

Zapowiedziała tez m.in. programy tworzące mieszkania wspomagające, przywrócenie programu samochodowego, nowe środki dla warsztatów terapii zajęciowej oraz utworzenie dużej centralnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Za wsparcie inwestycji kwotą niemal 3 mln złotych podziękowały wzruszone rodziny osób z niepełnosprawnościami. - Już możemy w końcu spać spokojnie, nie myśleć, co się stanie z naszymi dziećmi, gdy nas zabraknie - powiedziała jedna z mam.

Podobny dylemat miała p. Iwona Nowakowska, mama 18-letniego Oliwera. - Bardzo się cieszę, że taki projekt zostanie zrealizowany. Byłam ogromnie wzruszona, gdy go oglądałam. Będę mogła zostawić syna i udać się chociażby na zakupy. A gdy mnie kiedyś zabraknie, znajdzie tu swoje miejsce.

Podczas uroczystości zaprezentowano też podpisaną umowę na budowę Centrum.

Duchem sprawczym tego projektu jest poseł Czesław Hoc. W uroczystości wzięli też m.in. udział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, metropolita szczecińsko - kamieński, abp. Andrzej Dzięga oraz zachodniopomorscy posłowie PiS.

Jak nas poinformował burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, obiekt powstanie za dwa lata i zamieszka w nim 20 osób. - Już szykujemy kadry. Będziemy też szykować się do przetargu a potem rozpoczniemy budowę.

(kl)