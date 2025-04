Sławomir Mentzen przyjedzie na Pomorze Zachodnie

Działacze Nowej Nadziei stwierdzili, że opinia Sławomira Mentzena na temat gwałtu nie jest opinią całego popierającego go środowiska. Fot. Alan SASINOWSKI

W czwartek kandydat Konfederacji na prezydenta RP Sławomir Mentzen przyjedzie na Pomorze Zachodnie, a o g. 20 spotka się z sympatykami na placu Solidarności w Szczecinie – poinformowali przedstawiciele jego sztabu wyborczego. I zapewnili, że z dystansem podchodzą do sondaży, z których wynika, że Mentzen być może miałby szansę na wejściu do drugiej tury wyborów.

Kandydat Konfederacji w czwartek przyjedzie do Świnoujścia, gdzie na placu Wolności spotka się z wyborcami o 14.30. O g. 16 będzie można go posłuchać w amfiteatrze w Kamieniu Pomorskim, a na Planty w Goleniowie zawita o g. 17.30. Potem Police – g. 19 na placu Stokarczyka – i na koniec Szczecin. Spotkanie na placu Solidarności ma potrwać ok. godziny.

Mentzen przyjeżdża do nas w czasie, gdy niektóre sondaże pokazują, że od drugiego w wyścigu wyborczym Karola Nawrockiego z PiS dzieli go zaledwie kilka procent.

– Podchodzimy z dystansem do sondaży, bo można nimi łatwo manipulować. Robimy swoje. Skupiamy się na pracy, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik – deklaruje Radosław Gardziński, wiceprezes szczecińskiego okręgu partii Nowa Nadzieja.

Ostatnio głośno było o wywiadzie dla Sławomira Mentzena dla Kanału Zero. Polityk powiedział tam, że kobieta, która została zgwałcona, powinna urodzić, a sam gwałt nazwał „nieprzyjemnością”. Zapytaliśmy działaczy Nowej Nadziei, co o tym sądzą.

– To, co teraz jest robione przez mainstream, czyli kierowanie uwagi tylko i wyłącznie na ten aspekt, uważamy za odwracanie uwagi od najbardziej znaczących problemów naszego społeczeństwa – uważa Radosław Gardziński. – Konfederacja jest sześć lat w Sejmie. Do tej pory nie złożyła żadnego projektu ustawy zmieniającej prawo aborcyjne. Opinia naszego kandydata nie jest opinią całego środowiska. Nie robimy nic w kwestii, by zaostrzyć prawo aborcyjne. Mamy tuzin środków antykoncepcyjnych. Nie chcemy, by aborcja stała się kolejnym środkiem antykoncepcji. ©℗

(as)