Bezpłatny autobus ma ułatwić dostęp do szpitala przy Unii Lubelskiej

PUM buduje nowy kompleks szpitalny. Stąd utrudnienia. Fot. Ryszard Pakieser

Bezpłatny autobus do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej jadący spod hali Netto Arena - takie rozwiązanie, wprowadzone od 21 grudnia, ma ulżyć pacjentom, którzy mają utrudniony dostęp do parkingu. Pomorski Uniwersytet Medyczny, do którego należy szpital, prowadzi dużą inwestycję, stąd utrudnienia.

Autobus będzie woził pacjentów od parkingu przy hali Netto Arenie do głównego wejścia szpitala. Przystanek na parkingu to „Jarzyńskiego”. Autobus ma jeździć pod główny wjazd, od strony lądowiska dla helikopterów (oznaczenie przystanku „plac PCK”).

W piśmie opublikowanym na stronie PUM, podpisanym przez kanclerza uczelni Krzysztofa Goralskiego oraz dyrektora szpitala Konrada Jarosza, przeczytamy: „Autobusy będą kursowały w dni powszednie w godz. 6.10 - 16 z częstotliwością 10-20 minut, w zależności od pory dnia. Niskopodłogowe autobusy będą przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych”.

Zapowiedziana jest publikacja szczegółowego rozkładu jazdy. W czwartek przed południem na stronie internetowej takiego harmonogramu jeszcze nie było.

Jednocześnie PUM przypomina, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są dostępne na terenie szpitala. Uczelnia zwraca się do studentów, aby parkowali pojazdy na terenie Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Klonowica 50.

Na terenie Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Litewskiej ma zostać uruchomiony bezpłatny parking. Najpóźniej w styczniu przyszłego roku - zapowiada PUM.

Skąd konieczność tych wszystkich ruchów? PUM buduje przy szpitalu nowy kompleks, gdzie ma działać kilkanaście nowych jednostek. A to zmniejszyło dostępność parkingu.

(as)