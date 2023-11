Szpital na Pomorzanach łagodzi ograniczenia

Szpital na szczecińskich Pomorzanach łagodzi ograniczenia związane ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusowych (w tym COVID-19). W środę (22 bm.) wieczorem informował już nie o zawieszeniu przyjęć planowych, a o ich ograniczeniu. Odwiedziny pacjentów zaś nie są całkowicie zakazane, tylko uzależnione od sytuacji epidemicznej na poszczególnych oddziałach - decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz kierujący lub dyżurny.

Szpital przypomina też dotychczas stosowane zasady odwiedzin, te wciąż obowiązują (jeśli lekarz kierujący nie zdecyduje inaczej): w odwiedzinach nie powinny uczestniczyć osoby z objawami infekcji, jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny 1 osoby bliskiej u 1 pacjenta, odwiedziny u pacjentów w stanie ciężkim, terminalnym oraz u dzieci ustalane są indywidualnie z lekarzem kierującym/dyżurnym. Osoba odwiedzająca podczas wejścia do kliniki i oddziału stosuje się do zaleceń personelu medycznego.



Ograniczone tymczasowo, do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej, są przyjęcia pacjentów planowych. O ewentualnych przesunięciach terminów zabiegów pacjenci informowani są na bieżąco.



Rzeczniczka prasowa szpitala Bogna Bartkiewicz informuje też, że wszystkie osoby potrzebujące pomocy w trybie pilnym otrzymają w szpitalu pomoc tak, jak do tej pory. Zabiegi nagłe i ratujące życie oraz leczenie pacjentów onkologicznych jest realizowane bez zmian.

- Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów - podkreśla rzeczniczka. - Sytuacja w szpitalu jest stabilna, pacjenci są pod bieżącą, kompleksową opieką, a powyższe decyzje mają charakter tymczasowy i podyktowane są przejściową sytuacją epidemiologiczną, typową dla okresu wzmożonych zakażeń wirusowych. Kierujemy się dobrem chorych oraz koniecznością zabezpieczenia dla nich w obecnej sytuacji stałej i zdrowej obsady personelu medycznego.



Porody rodzinne odbywają się na dotychczasowych zasadach. Odwiedziny położnic odbywają się według aktualnych zasad.

(sag)